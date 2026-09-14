Trump, İran ile çatışma bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini savundu

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sorumlu olduğunu iddia etti.

Biden döneminde petrol fiyatlarının şu anki seviyesinden daha yüksek olduğunu belirten Trump, kendilerinin ise "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini" kaydetti.

Trump, geçici bir istisna olan petrol dışındaki fiyatların keskin bir biçimde düştüğünü ifade ederek, "İran ile askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla çakılacak ki bu da çok uzun sürmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Diğer bir paylaşımında da Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini belirtti.

Trump, "Bize hiçbir şekilde yardımcı olmayan dünya ülkeleri, bu 'aldatmaca' niteliğindeki çatışma ortamı sona erdiğinde ABD'nin masraflarını karşılamalıdır ve karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kendilerinden ziyade başka ülkeler için çabaladıklarının altını çizen Trump, bunun nesillerdir böyle devam ettiğini öne sürdü.