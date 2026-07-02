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        Haberler Dünya Amerika Trump'tan "diyet kola" tavsiyesi

        Trump'tan "diyet kola" tavsiyesi

        ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekayla hazırlanmış videoda, kendini doktor gibi göstererek, politikalarına katılmayanlara "yalan haberleri kapatma", "dua etme" ve "diyet kola tüketme" tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:42 Güncelleme:
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        Trump'tan "diyet kola" tavsiyesi

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış bir video paylaştı.

        Videoda, doktor kıyafetleriyle tasvir edilen Trump, kendisine yönelik olumsuz tepkileri tanımlamak için kullandığı "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu"na karşı tedavi planı olduğunu savundu.

        Videonun devamında, daha önce Trump'ın politikalarını eleştiren bazı ünlü isimlerin de yapay zekayla üretilmiş tasvirleri, bu sendromla mücadelelerini anlatıyormuş gibi gösterildi.

        Robert De Niro, Edward Norton, Julia Roberts, Whoopi Goldberg gibi ünlülerin yapay zekayla yapılmış taklitleri, söz konusu sendromdan Trump'ın tedavi planıyla kurtulmuş gibi konuşturuldu.

        Videonun sonunda da "Doktor Trump" bir kez daha görünerek, "Tedavi basit; yalan haberleri kapatın, duanızı edin ve eğer kaygılı hissederseniz benim gibi diyet kola için, hayatınızda inanılmaz bir değişiklik göreceksiniz." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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