ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Türkiye'ye F-35 satışının gerçekleşmesi mümkün

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Matt Whitaker, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının "gerçekleşmesinin mümkün" olduğu görüşünü belirtti.

Whitaker, CNN'e yaptığı açıklamada, Türkiye'ye potansiyel F-35 jeti satışını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu uçakları Türkiye'ye satma düşüncesini değerlendirdi.

ABD'de üretilen F-35 uçaklarının teknik bilgilerinin Rusya'nın eline geçmesi konusunda Kongre'nin endişelerini anladığını aktaran Whitaker, ancak bu uçakların Türkiye'ye satışına ilişkin "Bence bu, gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Whitaker, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne ilişkin gözlemlerini aktararak, Türk ordusunun "çok kabiliyetli bir müttefik" ve "Batı ile entegre" olduğunu vurguladı.

"Türkiye ile olan bu ilişkiyi daha da güçlendirmeliyiz." diyen Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu ancak Trump'ın F-35'lerin Türk ordusuna satışı konusunda "doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına" olan inancını dile getirdi.

Whitaker, satışın gerçekleşmesi durumunda teslim sürecinin zamana yayılacağını söyleyerek "Ayrıca, Türkiye programa geri alınsa ve yasal şartların tümünü yerine getirse bile bu uçakların hemen yarın teslim edilmeyeceğini biliyorsunuz." dedi.

Öte yandan, ABD yasalarının Türkiye'ye F-35 satışı konusunda S-400 hava savunma sistemini "bir ön koşul" olarak ortaya koyduğunu aktaran Whitaker, "Başkan Trump'ın yaptığı şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu anlaşmayı müzakere etmek." diye konuştu.

ABD Kongresi 6 yıl önce, hassas verilerin Rusya'nın eline geçmesi riski gerekçesiyle, Rus hava savunma teknolojisi S-400 füzelerine sahip olduğu sürece, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını öngören bir yasayı kabul etmişti.