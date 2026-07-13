Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Türkiye'ye F-35 satışının gerçekleşmesi mümkün

        ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Türkiye'ye F-35 satışının gerçekleşmesi mümkün

        ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Whitaker, CNN'e yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının "gerçekleşmesinin mümkün" olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye'ye F-35 satışının gerçekleşmesi mümkün"

        ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Matt Whitaker, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının "gerçekleşmesinin mümkün" olduğu görüşünü belirtti.

        Whitaker, CNN'e yaptığı açıklamada, Türkiye'ye potansiyel F-35 jeti satışını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu uçakları Türkiye'ye satma düşüncesini değerlendirdi.

        ABD'de üretilen F-35 uçaklarının teknik bilgilerinin Rusya'nın eline geçmesi konusunda Kongre'nin endişelerini anladığını aktaran Whitaker, ancak bu uçakların Türkiye'ye satışına ilişkin "Bence bu, gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Whitaker, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne ilişkin gözlemlerini aktararak, Türk ordusunun "çok kabiliyetli bir müttefik" ve "Batı ile entegre" olduğunu vurguladı.

        "Türkiye ile olan bu ilişkiyi daha da güçlendirmeliyiz." diyen Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu ancak Trump'ın F-35'lerin Türk ordusuna satışı konusunda "doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına" olan inancını dile getirdi.

        Whitaker, satışın gerçekleşmesi durumunda teslim sürecinin zamana yayılacağını söyleyerek "Ayrıca, Türkiye programa geri alınsa ve yasal şartların tümünü yerine getirse bile bu uçakların hemen yarın teslim edilmeyeceğini biliyorsunuz." dedi.

        Öte yandan, ABD yasalarının Türkiye'ye F-35 satışı konusunda S-400 hava savunma sistemini "bir ön koşul" olarak ortaya koyduğunu aktaran Whitaker, "Başkan Trump'ın yaptığı şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu anlaşmayı müzakere etmek." diye konuştu.

        ABD Kongresi 6 yıl önce, hassas verilerin Rusya'nın eline geçmesi riski gerekçesiyle, Rus hava savunma teknolojisi S-400 füzelerine sahip olduğu sürece, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını öngören bir yasayı kabul etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş Türkiye'ye getirildi

        Sivas'tan, yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, hukuki bir süreçten dolayı mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda ambulansa alınan Baybaş, tedavi edilmek üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'n...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Ceren daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Ceren daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?