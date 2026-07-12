Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna: Rus gölge filosuna ait 14 gemiye saldırılar düzenledik

        Ukrayna: Rus gölge filosuna ait 14 gemiye saldırılar düzenledik

        Ukrayna ordusu, Rus gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla 14 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 13:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ukrayna'dan Rus gölge filosuna saldırı

        Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus gölge filosuna ait olduğu savunulan bazı gemilere saldırı düzenlendiği açıklandı.

        Saldırının Karadeniz ve Azak Denizi'nde düzenlendiği belirtilen açıklamada, "İnsansız Sistemler Kuvvetleri mensupları, gece boyunca 14 düşman gemisini vurdu." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, 6-13 Temmuz'da Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

        "Rus gölge filosunu destekleyen tankerlerin ve feribotların imha edilmesi, gemilerin uluslararası yaptırımları aşmak için kullanılmasını zorlaştırıyor ve Rusya'nın askeri ekonomisini ve kuvvetlerinin lojistik desteğini sürdürme imkanlarını kademeli olarak azaltıyor."

        İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarkan'ın Ibiza tatili

        Tarkan, Ibiza tatiline çıktı. Megastar, keyifli anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı