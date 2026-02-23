Dünyaca ünlü fotoğrafçı Ahmet Ertuğ Venedik sahnesinde

Dünya çapında tanınan mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un “Beyond the Vanishing Point” adlı sergisi Trendyol Sanat’ın desteğiyle Venedik’te kapılarını sanatseverlere açtı. Serginin küratörlüğünü Denis Curti üstleniyor.

ANITSAL İÇ MEKANLAR TÜM GÖRKEMİYLE SERGİDE…

Avrupa’nın en saygın sanat merkezlerinden Le Stanze della Fotografia'daki sergi, Ayasofya'dan Pantheon'a 29 büyük boyutta basılmış esere ev sahipliği yapıyor. Serginin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Ayasofya, kırk penceresinden süzülen ışık halkası üzerinde adeta asılı duran merkez kubbesi ve anıtsal iç mekân kurgusuyla, mimari dehanın sınırlarını zorlayan ve zamansız bir huşu uyandıran bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

Sergide, Batı mimarisinin zirvesi olan; Roma’nın kusursuz geometrisi Pantheon ve Rönesans’ın sarmal estetiği Villa Farnese de dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. İtalya'nın en önemli opera binalarından tarihi La Fenice Tiyatrosu da, tüm ihtişamıyla Ertuğ'un kadrajından sanatseverlerle buluşuyor.

“MİMARİYİ ONU İNŞA EDENLERİN GÖZÜNDEN DENEYİMLETİYORUM”

Erişimi kısıtlı veya gizli kalmış şaheserleri tüm görkemiyle gün yüzüne çıkaran Ahmet Ertuğ, serginin İtalya’nın mimari mirasına ve onun Akdeniz dünyasıyla kurduğu derin diyaloğa odaklandığını belirtiyor. 50 yılı aşkın süredir Anadolu, Avrupa, Akdeniz ve ötesine objektifini çeviren Ertuğ, Trendyol Sanat’ın desteğiyle yeni sergisini genişletme ve uluslararası bir platforma taşıma imkânı bulduğunu söyledi:

"Bu tür iş birlikleri, Türk sanatçılarının yurt dışında kendi kültürel birikimlerini ve sanatsal derinliklerini görünür kılabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Doğru destek ve sürdürülebilir ortaklıklarla, Türkiye'nin sanat alanındaki birikiminin uluslararası ölçekte daha güçlü biçimde temsil edilebileceğine inanıyorum. Beyond the Vanishing Point sergisi mimarinin hem sürekliliği hem dönüşümü nasıl bünyesinde taşıdığını görünür kılıyor. Kültürleri, çağları ve coğrafyaları birbirine bağlarken, izleyiciyi çoğu zaman gizli, uzak ya da erişilmesi güç mekânlara davet ediyor. Mimarlık geçmişimden dolayı fotoğrafı yalnızca belgeleme aracı değil, bir yorumlama biçimi olarak görüyorum. Mimariyi, onu yaratanların gözünden deneyimlemenin ve görünür hale getirmenin bir yolu." İLK KEZ BİR TÜRK SANATÇININ SERGİSİ LE STANZE DELLA FOTOGRAFIA'DA Türkiye'nin kültürel mirasını ve mimarisini yarım asır boyunca dünyaya tanıtan Ahmet Ertuğ, fotoğraflarını 8×10 inç büyük format bir körüklü kamera ve filmle çekiyor. Doğu ile Batı arasında yüzyılları aşan mimari bir bağ kuran sergi, Le Stanze della Fotografia'da 6 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.