Dünyaca ünlü 'Grease' Zorlu PSM'de başladı!

Zorlu PSM, 14-19 Nisan tarihleri arasında 1950'lerin efsanevi Rydell High atmosferini sahneye taşıyan Grease müzikaline ev sahipliği yapıyor. Zorlu PSM ile People Entertainment Group & MAC Global iş birliğiyle sahnelenen yapım, Turkcell Sahnesi'nde toplam 8 özel gösteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Sandy ve Danny'nin ikonik aşk hikâyesini merkezine alan müzikal; You're the One That I Want, Greased Lightnin' ve Summer Nights gibi unutulmaz şarkılar, enerjik koreografiler ve güçlü sahne tasarımıyla izleyicilere müzik ve dans dolu bir deneyim sunuyor.

"İKİ FARKLI KARAKTERİ OYNAMAK ÇOK EĞLENCELİ"

Müzikalde Sandy karakterini canlandıran Ellie Stevens, Habertürk'e, "Sandy hikâyenin başında oldukça masum ve sakin biri ama uzun bir yolculuğu var. Finalde büyük bir dönüşüm geçiriyor ve kendine çok güvenen hali ortaya çıkıyor. İki farklı karakteri oynamak gerçekten çok eğlenceli. Bu yüzden benim için harika bir deneyim oldu" dedi.

Danny rolündeki Christopher Foley ise, "Danny bir yandan havalı, diğer yandan tatlı bir tip ve bunu bastırmaya çalışıyor. Müzikal boyunca bu iki taraf arasında bir çatışma yaşıyor. Bir taraftan Sandy'yi etkilemeye çalışıyor, bir taraftan da arkadaşlarını. Oynaması gerçekten çok eğlenceli bir rol" diye konuştu.

Müzikalin unutulmaz şarkılarına ilişkin Stevens, "Hopelessly Devoted to You'yu çok seviyorum. Çok ikonik bir parça" derken, Foley ise "You're the One That I Want harika, çok güçlü bir enerjisi var" diye devam etti.

"'ÜÇLÜ YETENEK' PROJEYİ ÖZEL KILIYOR"

Gösterinin koreografı Matt Wesley de yapımın en güçlü yanlarından birinin kadrosu olduğunu belirterek, "Şarkı söyleyebilen, dans edebilen ve oyunculuk yapabilen sanatçılardan oluşan bir ekip kurduk. 'Üçlü yetenek' dediğimiz bu yapı projeyi özel kılıyor" ifadelerini kullandı.

Türk seyircisine de çağrıda bulunan Wesley, "Geldiklerinde 2.5 saat boyunca günlük hayatın stresini unutacaklar. Buradan yüzlerinde bir gülümsemeyle ayrılacaklarına söz veriyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dört bir yanında sahnelenerek geniş bir hayran kitlesine ulaşan Grease, gençlik aşkı, arkadaşlık ve kendini keşfetme temalarıyla her kuşaktan izleyiciye hitap etmeyi sürdürüyor. Müzikalin programı ise şu şekilde:

14-15-16-17 Nisan 2026 Kapı açılış: 19.30

14-15-16-17 Nisan 2026 “Grease Müzikali”: 20.30

18 Nisan 2026 Kapı açılış: 14.40-19.30

18 Nisan 2026 “Grease Müzikali”: 15.30-20.30

19 Nisan 2026 Kapı açılış: 13.30-18.30

19 Nisan 2026 “Grease Müzikali”: 14.30- 19.30