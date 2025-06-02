Dünyaca ünlü iki isim Mertens için Rams Park'taydı: Jan Vertonghen, Mousa Dembélé!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 2-0 kazanarak 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta binlerce taraftarın katılımıyla unutulmaz bir şampiyonluk kutlamasına imza attı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, Galatasaray kaptanı Dries Mertens için duygusal bir veda da yaşandı. Sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkan Belçikalı yıldız, taraftarların sevgi gösterileriyle uğurlandı.

🇧🇪 Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Jan Vertonghen, Dries Mertens için RAMS Park'ta! 🏟️ pic.twitter.com/RKS8Ndjz0m — HT Spor (@HTSpor) May 30, 2025

DEMBELE VE VERTONGHEN, MERTENS İÇİN GELDİ

Mertens'in veda gecesinde kendisine sürpriz bir destek de vardı. Belçika Milli Takımı’ndan yakın arkadaşları Mousa Dembele ve Jan Vertonghen, RAMS Park'a gelerek yıldız oyuncuyu yalnız bırakmadı. Tribünlerde yer alan Dembele ve Vertonghen, hem Mertens'e destek oldu hem de Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna tanıklık etti.