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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dünyaca ünlü iki isim Mertens için Rams Park'taydı: Jan Vertonghen, Mousa Dembélé! - Galatasaray Haberleri

        Dünyaca ünlü iki isim Mertens için Rams Park'taydı: Jan Vertonghen, Mousa Dembélé!

        Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Maç sonrası RAMS Park'ta büyük bir kutlama yapılırken, Galatasaraylı yıldız Mertens'in veda gecesinde sürpriz konuklar vardı. Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşları Mousa Dembele ve Jan Vertonghen tribünde yer alarak hem Mertens'e destek verdi hem de şampiyonluk coşkusuna katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 18:35 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:35
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        Dünyaca ünlü iki isim Mertens için Rams Park'taydı!
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        Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 2-0 kazanarak 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

        Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta binlerce taraftarın katılımıyla unutulmaz bir şampiyonluk kutlamasına imza attı.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, Galatasaray kaptanı Dries Mertens için duygusal bir veda da yaşandı. Sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkan Belçikalı yıldız, taraftarların sevgi gösterileriyle uğurlandı.

        DEMBELE VE VERTONGHEN, MERTENS İÇİN GELDİ

        Mertens'in veda gecesinde kendisine sürpriz bir destek de vardı. Belçika Milli Takımı’ndan yakın arkadaşları Mousa Dembele ve Jan Vertonghen, RAMS Park'a gelerek yıldız oyuncuyu yalnız bırakmadı. Tribünlerde yer alan Dembele ve Vertonghen, hem Mertens'e destek oldu hem de Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna tanıklık etti.

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