        Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'den İstanbul'da stadyum konseri

        Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'den İstanbul'da stadyum konseri

        Ünlü tenor Andrea Bocelli, 1997 yılında uluslararası alanda piyasaya sürülen ilk derleme albümü 'Romanza'nın 30'uncu yılına özel dünya turnesi çerçevesinde İstanbul'da sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 12:36 Güncelleme:
        İstanbul'da Bocelli rüzgarı

        Dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, 'Romanza' albümünün 30'uncu yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

        Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konserde sanatçı, 'Vivere', 'Vivo per Lei' ve 'Caruso' gibi eserlerin yanı sıra 'Romanza' albümünden seçilen parçaların merkezde olduğu özel repertuvarı seslendirdi.

        Konserde özel konuk olarak Bocelli ile aynı sahneyi paylaşan Kenan Doğulu, 'Il Mare Calmo Della Sera' şarkısını seslendirdi.

        Doğulu, konser öncesinde yaptığı açıklamada, Bocellinin yıllardır örnek aldığı idol sanatçılardan birisi olduğunu belirterek, "Kendisi harika bir şarkıcı, muazzam bir insan. Onunla bugün şarkı söylüyor olmak benim için büyük bir anlam taşıyor. Hem büyük bir gurur hem de kariyerim için bu konserin önemli bir sayfa olduğunu düşünüyorum" dedi.

        Kariyeri boyunca 5 kez Grammy ödülüne, 6 kez de Latin Grammy ödülüne aday gösterilen Bocelli'ye konserde orkestra şefi Marcello Rota, soprano Serena Gamberoni, bariton Roberto De Candi ve Anastasiya Petrysak eşlik etti.

        TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN İTALYANCA ALBÜMÜ

        Müzikseverlerle 1997'de buluşan 'Romanza' albümü, kısa sürede dünya çapında 20 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. 20'den fazla ülkede 'Platin' ve 'Diamond' sertifikaları kazanan albüm, tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü olmasının yanı sıra İngilizce dışındaki dillerde yayımlanmış en başarılı albümlerden biri olarak müzik tarihinde yerini aldı.

        Aynı zamanda albüm, Bocellinin uluslararası yükselişini simgeleyen en önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

