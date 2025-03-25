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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyaca ünlü markalaşma ve pazarlama uzmanları İstanbul'a geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyaca ünlü markalaşma ve pazarlama uzmanları İstanbul'a geliyor

        Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV'nin ana medya sponsoru olduğu, inovasyon ve pazarlama dünyasının en prestijli zirvelerinden biri olan World Marketing Summit 2025, modern pazarlamanın öncüsü Prof. Dr. Philip Kotler'in liderliğinde 18 Nisan 2025'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 09:25 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:25
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        Dünyaca ünlü markalaşma ve pazarlama uzmanları İstanbul'a geliyor
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        Bu yıl "İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen zirve, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendleri tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

        Ayrıca, Zirve kapsamında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Yılın En Başarılı” marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen “Kotler Awards Pazarlama Ödülleri” sahiplerini bulacak.

        Markalaşma yolculuğunda ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin adımlar atmak isteyen şirketler ve markalar için harika bir eğitim ve öğrenme fırsatı sunan zirvenin biletleri www.kotlerimpactturkiye.org/world-marketing-summit-2025/#bilet-al-wms sayfasından alınabilir.

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        World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

        World Marketing Summit 2025’in detaylı programı:

        09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları

        Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans – Ajans Başkanı

        Sadia Kibria, Kotler Impact & WMS Grup CEO’su

        09.30 – 10.00 Keynote : Roger Hurni – Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları

        10.00 – 11.00 Panel 1 : Yapay Zeka ve Pazarlama

        Moderatör : Şule Güner, Yapay Zeka Uzmanı

        Panelist : Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, Pazarlama Profesörü

        Panelist : Doç. Dr. Şebnem Özdemir, İstinye Üniversitesi AI Araştırmacısı

        Panelist : Ömer Wilson, Yapay Zeka, Teknoloji Konuşmacısı

        11.00 – 11.30 Kahve Molası

        11.30 – 12.00 Keynote : Timothy Coombs – Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

        Ahlaki Öfke: Kriz Yöneticileri İçin Artan Zorluk

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        12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama : Pazarlamada Sürdürülebilirlik

        Moderatör : Esra Baykal, Marka Danışmanı

        Panelist: Thomas Garvey, WDO ( World Design Organization ) Başkanı

        Panelist : Ülkü Yüksel, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı

        Panelist : Dr. İdris Onay, Benetton Türkiye Genel Müdürü

        Panelist : Dr. Necip Özçer, LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi

        13.00 – 14.30 Öğle Yemeği

        14.30 – 15.00 Keynote : Roger Dooley, Nöropazarlama

        15.00 – 16.00 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler

        Moderator : Neslihan Olcay, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO’su

        Panelist : E. Sertaç Ersayın, Yekon ( Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği ) Başkanı

        Panelist : Zeynep Bortaçina Yener, Publicis Groupe Turkey Strategy Lead & Reklamcılık Vakfı Başkanı

        Panelist : Kerem Ayırtman, Communications Partners CEO’su

        16.00 – 16.30 Kahve Molası

        16.30 – 18.00 “Kotler Awards Pazarlama Ödülleri” Ödül Töreni

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