Dünyaca ünlü Rock grubu Megadeth Türkiye'ye geliyor
Thrash metal grubu Megadeth "Crush the World Tour" kapmasında Türkiye'ye geliyor
MEGADETH TÜRKİYE'YE GELİYOR
Dünyaca ünlü rock grubu Megadeth'in 12 Haziran İstanbul'a geliyor. Davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mantysaari, gitar ve vokalde ise Dave Mustaine yer alacak.
2024'ün en büyük metal konseri olması beklenen etkinlik KüçükÇitflik Park'ta gerçekleşecek.
MEGADETH BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Megadeth konser biletlerinin 8 Ocak Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.