Dünyaca ünlü sahilde denizin altı çekirdek kabuğu tarlasına döndü

Su altı canlılarını incelemek için görüntü alan grubun kamerasına ilginç bir kirlilik tabakası takıldı. Deniz tabanını bir tarla gibi kaplayan kirliliğin ilk önce ağaç yaprağı zanneden grup üyeleri, dalgayla hareket eden çöplerin çekirdek kabuğu olduğunu belirledi.

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"Toplayabileceğimiz bir şey değil, bizi görüntü korkuttu"

Deniz altında gördükleri görüntünün kendilerini çok üzdüğünü ifadede eden Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi Yusuf Şamil Arslan, “Yaz boyunca düzenli bir şekilde dalış yaptık, bugün gördüğümüz görüntülere ilk defa rastladık. Ciddi derecede çekirdek kabuğu vardı. Toplayabileceğimiz bir şey değil, bizi görüntü korkuttu. Karadaki tüm çekirdek kabukları içeriye çekilmiş ve kümelenmiş bir şekilde duruyordu. Genelde plastik şişeler görüyorduk. Vatandaşlarımız çekirdek kabukları ufak olduğu için dikkate almıyor, ama her insan bir avuç çekirdek tüketse büyük bir kirlilik oluşur. Duyarlı olalım. Deniz canlılarını da kötü etkiliyor” sözlerine yer verdi.