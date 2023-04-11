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Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...

Hindistanlı sanatçı Gokul Pillai, milyarderleri 'Hint fakiri' olarak hayal etti. Yapay zekaya programına başvuran Pillai'nin fotoğraf serisi sosyal medyada ilgi gördü

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  • Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...

    Hindistanlı sanatçı Gokul Pillai, dünyanın en zengin insanlarını 'Hint fakiri' olarak hayal etti. Sanatçı, yapay zeka kullanarak Donald Trump, Elon Musk, Muskesh Ambani, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi isimler 'zengin olmasalardı nasıl görünürlerdi' sorusuna yanıt buldu.
  • Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...

    Pillai DailyMail'e yaptığı açıklamada, portreleri oluşturmak için yapay zeka programı Midjourney'i kullandığını ve photoshop kullanarak bazı küçük değişiklikler yaptığını söyledi. Görüntüleri ise yaklaşık 2 günde oluşturduğunu belirtti. 
  • Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...

    İlham kaynağının, kültleşen Hint filmi 'Slumdog Millionaire' olduğunu söyleyen Pillai "Film Hindistan'ın gecekondu mahallelerinde geçiyor ve ben de bundan yola çıkarak bir şeyler oluşturmak istedim" dedi. Fotoğraflar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in bir kulübenin önünde üzerinde sadece gri bir peştamal olan yaşlı bir adam gibi göründüğü kare, 10 binden fazla beğeni aldı.
  • Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, beyaz büyük boy bir atlet ve kirli bir şortla resmedilirken 51 yaşındaki Elon Musk'ın görseli toz toprak içinde hayal edilerek oluşturuldu.
  • Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...

    Merkezi Mumbai'de bulunan çok uluslu şirket Reliance Industries'in varisi olan 65 yaşındaki Hintli milyarder iş insanı Mukesh Ambani, kirli bir tişörtle çöplüğün yanında dururken görülüyor.
  • Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...

    Havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ve Amazon'un kurucusu ve eski milyarder Jeff Bezos ise kolsuz tişörtle büyük bir tezatlık oluşturdu.
  • Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...

    Yapay zeka tarafından oluşturulan diğer görseller arasında, fermuarsız pantolonlu ve beyaz tişörtlü Warren Buffet yer alıyor.
  • Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...

    Mark Zuckerberg ise tozlu bir tişört ve lacivert şortla seride kendine yer buluyor. 

    *Haberin görselleri Gokul Pillai'nin Instagram hesabından alınmıştır. 

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