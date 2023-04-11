İlham kaynağının, kültleşen Hint filmi 'Slumdog Millionaire' olduğunu söyleyen Pillai "Film Hindistan'ın gecekondu mahallelerinde geçiyor ve ben de bundan yola çıkarak bir şeyler oluşturmak istedim" dedi. Fotoğraflar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in bir kulübenin önünde üzerinde sadece gri bir peştamal olan yaşlı bir adam gibi göründüğü kare, 10 binden fazla beğeni aldı.