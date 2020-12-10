İşte 2021'in tehditleri: 5G, deepfake, ofise dönüş 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Covid-19 salgınının iş ve kişisel hayatı her yönüyle şekillendirdiği 2020 yılı sona eriyor. 2020, siber güvenlik ve bir bütün olarak dünya için zor bir yıldı. 2021’in ise gelişen tehditler ve yeni zorluklar sunarken siber güvenlik için yeni araçlar ve teknolojilerin de geliştirileceği bir yıl olması bekleniyor.

Yılın sona ermesiyle birlikte siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs de 2021 yılında ön plana çıkacak siber güvenlik trendlerine yönelik öngörülerini açıkladı. Evden çalışmaya hızlı geçişin, siber güvenlik olaylarının merkezinde yer aldığı 2020’nin ardından 2021’de de siber saldırıların artacağını ve özellikle 5G, deepfake ve ofise dönüşün kullanılacağını vurgulayan Bitdefender Antivirüs uzmanları, 2021 yılına yönelik 5 siber güvenlik tahminini paylaştı.

1- Deepfake kurumsal saldırılarda kullanılacak

Basit bir ifadeyle “deepfake”, bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Kamuoyunda deepfake kavramı, kitleleri etkileyebilecek, itibara zarar verebilecek ve daha fazlasını yapabilecek potansiyel bir tehdit olarak görülüyor.Ancak deepfake’in karışıklık ve kaos için değil sosyal mühendislik saldırılarını güçlendirmek için kurumsal saldırılarda daha çok kullanıldığını göreceğiz.

Yöneticilerin ve iş liderlerinin videolarına pazarlama malzemeleri, sosyal medya kanalları ve daha pek çok yerde kolayca ulaşılabilir. Özellikle, yöneticilerin çalışanlarıyla iletişim kurmanın bir yolu olarak giderek daha fazla videoya güvendiği günümüzde, saldırganlar deepfake’i kullanacaklardır.

2- 5G ile birlikte DDoS saldırılarının hacmi büyüyecek

5G, IoT ve bulut gibi teknolojilerin benimsenmesinin işletmeler için nasıl yeni sınırlar getirdiğini görmeye başladık ve bu 2021'de de devam edecek. 5G, işletmelerin dijital dönüşümü hızlandırmasına ve dinamik müşteri deneyimleri oluşturmasına olanak tanırken aynı zamanda birbirine bağlı cihazların çevrimiçi hale gelmesiyle birlikte saldırı yüzeyini de katlanarak genişletiyor ve kuruluşları yeni risklerle karşı karşıya bırakıyor.

5G dünya çapında yaygınlaştıkça, daha büyük ve daha sık DDoS saldırıları mümkün olacak. 5G, mevcut genel bant genişliğini artıracak ve büyük miktarda IoT cihazının bağlanmasına izin verecek. IoT güvenliği için hala bir standart olmadığından, botnet ordusunu bir araya getirmenin bir parçası olarak bu cihazlardan ödün vermek ve kontrol etmek genellikle kolaydır. Sonuç olarak, önümüzdeki yıl ilk 5Tbps DDoS saldırısının başlatıldığını göreceğiz.

3- 2020'deki hızlı dijital dönüşüm, 2021'de siber güvenlik üzerinde gecikmeli bir etkiye sahip olacak

2020'de kuruluşlar yeni çalışma yöntemlerine hızla adapte olmaya ve yeni teknolojileri uygulamaya zorlandı. Bu çok az deneyime sahip olunan, planlama ve test için neredeyse hiç zamanın olmadığı bir durumda gerçekleşti. Buna 2021’de hayatın normalleşmesi ve ofise dönüş ihtimali eklendiğinde, geçişin birçok sorunu da beraberinde getireceği görülüyor.

2021'de, bu hızlı geçiş sırasında kaçınılmaz olan hataların neden olduğu güvenlik açıklarından yararlanılacak ve en son gündeme gelen Twitter’in hacklenmesi gibi yeni veri ihlalleri göreceğiz.

4- Yerel para birimlerindeki değer kaybı dijital para birimlerine ilgiyi artıracak

Pandemi nedeniyle birçok sektörün çalışamaz hale gelmesi, işsizlik ve buna bağlı olarak ülkelerin para politikalarındaki radikal kararlar, yerel para birimlerinin değerinin düşmesine neden oldu ve başta bitcoin olmak üzere dijital paralara ilgi arttı.

2021’de dijital para cüzdanlarına yönelik saldırılarının artması ile birlikte fidye taleplerinin dijital para ile gerçekleştiği saldırıları daha sık göreceğiz.

5- İyi haber, siber güvenlik de güçlenecek

Siber güvenlikteki beceri eksikliğinin giderilmesine, yapay zeka yardımcı olacak.2021’deyapay zekanın siber güvenlikteki payı artacak ve yeni bir kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanacağız. Veri güvenliği ve Wi-Fi ağlarına yönelik saldırıları engellemek adına siber güvenlik önlemlerinde yapay zekadan fazlasıyla yararlanılacak.

Siber güvenlik pazarında yapay zekanın pazar payının 2026 yılına kadar 38.2 milyar doları bulacağı öngörülüyor. Pazarın büyümesinin temel itici gücü olarak ise 5G kullanımının ve IoT cihaz sayısının artması ve siber güvenlikteki gelişmiş tehditler öne çıkıyor.