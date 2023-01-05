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İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

Her insanın kendine özel farklı özelikleri bulunur. Ancak dünya genelinde bilinen ve nadir olarak görülen birkaç özellik insanları daha özel kılabiliyor. İnsanların yapabildiği veya sahip olduğu bu sıra dışı özellikleri sizler için derledik…

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  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    ÇİLLİ İNSAN

    Çilli insanların dünyada bulunma oranı tahmini olarak sadece yüzde beş.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    BAŞPARMAĞI BÜKEBİLMEK

    ‘Otostopçu parmağı’ olarak da bilinen elin başparmağını bükebilme özelliği insanlarda tahmini olarak sadece yüzde 32’sinde bulunuyor.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    KULAĞI HAREKET ETTİRMEK

    Tek kulağını hareket ettiren insanların oranı tahmini olarak yüzde 22, iki kulağını birden hareket ettirebilenler ise yüzde 18.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    GAMZE

    Tahmini olarak insanların yüzde 20’sinde gamze bulunur.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    MORTON PARMAĞI

    İnsanların yüzde 3 ila 22’si Morton parmağı adı verilen fiziksel özelliğe sahip. Morton parmağı ikinci ayak parmağının ilkinden daha uzun olması anlamına gelir.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    HETEROKROMİ

    İnsanların yüzde 1’inden daha azında farklı renklerde göz vardır. Heterokromi bazen kısmen bir gözü etkiler bazen tüm gözü etkiler.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    İKİ SAÇ TEPESİ

    İnsanların genellikle tek saç tepesi bulunur. Çift saç tepesi 100 kişiden sadece 5’inde görülüyor.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    TAT TOMURCUĞU EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞI

    Dünya nüfusunun 1/4’ü gelişmiş tat alma duyusuna sahipken, 1/4’ü daha az gelişmiş bir tat alma duyusuna sahip.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    YİRMİLİK YAŞ DİŞ EKSİKLİĞİ

    İnsanların tahmini olarak yüzde 5 ila 37’sinde yirmilik diş bulunmaz. Geçmiş zamanlarda yirmilik dişler tüketilen besinleri daha rahat çiğnemek için kullanılıyordu ancak zamanla çene yapısı evirilerek yirmilik diş oluşturmamaya başladı.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    AÇIK RENK SAÇ

    Sarı ve açık renk saç, güneş ışığına maruz kalma miktarıyla alakalıdır. Bir ülkede ne kadar az güneş ışığı bulunuyorsa insanlar açık renk saça o kadar eğilimli oluyor.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    PALMARİS LONGUS KASI

    İnsanların yüzde 14’ünde Palmaris Longus kası bulunmaz. İnsanların evrim sürecinde giderek eksilen bu kas herhangi bir şey kaybettirmiyor.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    AVUÇ İÇERİSİNDE BULUNAN SİMİAN ÇİZGİSİ

    Avuç içerisinde bulunan simian çizgisi boylu boyunca uzanır ve yalnızca insanlarım yüzde 1.5’inde bulunur.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    DIŞA DÖNÜK GÖBEK DELİĞİ

    Genellikle insanların göbek deliği içe dönüktür. Her 100 kişiden sadece 10’u dışa dönük göbek deliğine sahiptir.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    TEPE ŞEKLİNDE PARMAK İZİ

    Her insanın parmak izi birbirinden farklıdır. Ancak parmak izi tepe şeklinde yukarı bakan kişiler çok nadir görülür. Tahmini olarak tepe şeklinde parmak izi yüzde 5 kişide görülür.
  • Dünyada çok az insanda bulunan nadir özellikler! İnsanlarda doğuştan gelen ve nadir görülen 15 fiziksel özellik!

    DİASTEMA

     

    İki ön diş arasında boşluk olarak adlandırılan bu özellik, tahminlere göre dünya genelinde yüzde 1.6 ila 25.4 insanda görülüyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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