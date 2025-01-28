Dünyada kaç din var? Dünyada en çok hangi dinin mensubu var?

DÜNYADA KAÇ DİN VAR?

İlk olarak “Dünyada kaç din var?” sorusunu yanıtlamak gerekir. Dünya genelinde kabul edilen ve yaygın olarak inanılan 4 farklı din vardır. Bunlar;

● İslamiyet

● Hristiyanlık

● Yahudilik

● Budizm

Yukarıda verilen dinler farklı tarihlerde ortaya çıkmıştır. Farklı dinlerin inanış şekilleri ve düşünce yapılarıyla bilinen dinler, küçük ve büyük insan toplulukları tarafından kabul edilir.

İLK GELEN DİN NEDİR?

Peki ilk gelen din nedir? Hinduizm, dünyada yaygın olarak bilinen en eski din olarak kabul edilir. Yaygın şekilde günümüzde hâlâ uygulanır. Bu inanışın ve dinin herhangi bir dini metni ve kuruluşu bulunmaz. Ancak İbrahimi dinler içinde ilk olarak bilinen Yahudilik olarak kabul edilir. Sonrasında Hristiyanlık ve İslamiyet gelir. İlk İbrahimi din olan Yahudilik, kökenlerini İshak soyuna bağlar.

Öte yandan bazı kaynaklarda ilk dinin Tevhid dini olduğu da bilinir. İlk insan ve ilk peygamber olarak kabul edilen Hz. Âdem Aleyhisselâm`a gönderilen bir dindir. Bazı sosyolojik araştırmalar da insanlıkta ilk dinin tevhid dini olduğunu göstermiştir. Yanı sıra çeşitli araştırmalarda yeryüzünde en ilkel insan cemiyeti olan Pigmeler üzerindeki incelemelerde “tek tanrı inancı” ortaya koyulur.

HANGİ DİNİN KAÇ MENSUBU VAR?

Bu konuda en sık sorulan sorulardan biri de “Hangi dinin kaç mensubu var?” şeklindedir. Söz konusu soruya açık bir şekilde yanıt vermek mümkün olmasa da bazı ortalama veriler mevcuttur. Bunları aşağıda görebilirsiniz;

● Hristiyanlık: %31

● Müslümanlık: %25

● İnançsızlar: %15,6

● Hindu: %15,2

● Budistlik: %6,6

● Halk dini: %5,6

● Yahudilik: %0,2

DÜNYADA EN ÇOK HANGİ DİNE İNANILIYOR?

Dünyada en çok hangi dine inanılıyor? Hristiyanlık, dünya dinlerinde en çok insan sayısına sahip din olarak kabul edilir. Dünya nüfusunun büyük kısmı Hristiyanlık iken onu ikinci sırada Müslümanlar takip etmektedir. İslam, günümüz dünyasında Orta Doğu bölgesinden en baskın ve yaygın din olarak bilinir. Yahudiler, dünyada yalnızca %0,2'lik bölümü oluşturur.