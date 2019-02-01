Global siber güvenlik personeli açığı endişe verici boyutlara ulaştı. Çeşitli ülkelerden uzmanları bünyesinde toplayan sertifikalı siber güvenlik uzmanları birliği ISC, yayınladığı çalışmada, açık sayısını tam olarak 2.9 milyon olarak gösteriyor.
Antivirüs yazılım kuruluşu Eset’in duyurduğu araştırmaya göre en büyük uzman kıtlığı Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinde yaşanıyor. Büyüyen ekonomilere, teknoloji geliştiren şirketlere ve yeni veri gizliliği mevzuatlarına sahip bölge ülkelerinde 2.1 milyon kişilik açık olduğu belirtiliyor.
Asya-Pasifk Bölgesini, 498 bin kişilik açıkla Kuzey Amerika izliyor. Açık, Avrupa’yı da kapsayan EMEA bölgesinde 142 bin, Güney Amerika’da ise 136 bin kişi düzeyinde.
Kendisi de CISSP sertifikalı bilgi sistemleri güvenlik uzmanı olan Eset Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Stephen Cobb’a göre ISC’nin incelemesi, küresel düzeyde siber güvenlik becerilerine duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor.
Söz konusu rakamların ciddiye alınmasını gerektiğine dikkat çeken Cobb’un verdiği bilgiye göre son ISC raporunda, katılımcıların yüzde 63'ü organizasyonlarında ‘siber güvenlik alanında personel eksikliği’ olduğunu söylüyor. Rapora göre ayrıca yüzde 60'lık kesim, organizasyonlarının ‘bu personel eksikliği nedeniyle orta ve ileri seviyede siber saldırı riski taşıdığını’ ifade etti.
İNTERNETE BAĞLANAN HER CİHAZ SALDIRI RİSKİNİ ARTIRIYOR
Ülkelerin ve şirketlerin siber güvenlik mesleğine yeterince insan çekmek için gereken çabayı bir türlü gösteremediğini ve bu insanların doğru becerilere sahip olmalarını sağlamak konusunda yetersiz kaldıklarını ifade eden Stephen Cobb, şunları söyledi:
“İnternete bağlanan her yeni cihaz, potansiyel saldırı alanlarının sayısını artırıyor. Bu cihazlar denenmiş ve test edilmiş teknolojilere kıyasla yeni olduklarından, onları korumak adına gerekli olan beceri düzeyi de artıyor. Drone cihazlardan akıllı ses sistemlerine, akıllı evlere, arabalara ve hatta sunucusuz uygulamalara dek yeni teknoloji dalgalarını temsil eden bu cihazlar, aynı zamanda kötü niyetli kişilerce çıkar elde etmek amacıyla kullanılabilecek yeni güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor.”
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