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Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

Dünyada bilimden çok önce farklı mistik inanışlar vardı. Açıklanamayan her türlü doğa olayı için halk ilginç teoriler üretirdi. Bu inanışların hepsi çok geride kalsa da yine de insanı hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor.

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  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    LETONYA

    Drebkuhls adında bir tanrı, göklerde yürürken Dünya’yı kollarında taşır. Kötü bir gün geçirdiğinde, yükünü biraz hareket ettirir ve Dünya sallanır.
  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    MEKSİKA

    Meksika'da, Hintli bir iblis olan El Diablo, kendisi ve iblis yandaşları Dünya'da sorun çıkarmak istediklerinde uzun bir yol kat etmek zorunda kalmamaları için yerde dev yarıklar açar.
  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    SİBİRYA

    Dünya, Tuli adlı bir tanrı tarafından sürülen bir kızağın üzerinde durur. Kızağı çeken köpekler pirelendiği zaman kendilerini kaşıdıklarında deprem olur.
  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    ROMANYA

    Dünya; inanç, umut ve hayırseverliğin ilahi sütunları üzerine kuruludur. İnsanların eylemleri direklerden birini zayıflatınca, yer sarsılır.
  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    YENİ ZELANDA

    Genç bir kadın olan Toprak Ana'nın karnında bir bebek yaşar ve bebek gerinip tekmelediğinde depremlere neden olur.
  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    MOZAMBİK

    Dünya yaşayan bir canlıdır ve insanların sahip olduğu aynı türden sorunlara sahiptir. Bazen ateş ve titreme ile hastalanır ve titrediğini hissedebiliriz.
  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    MOĞOLİSTAN

    Dünya'yı yaratan tanrılar onu sırtında taşıması için bir kurbağaya verirler. Bu devasa kurbağa hareket ettiğinde, Dünya doğrudan onun hareket eden kısmının üzerinde sallanır. 
  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    AFRİKA

    Doğu Afrika: Taşın üzerinde duran bir inek boynuzlarından biriyle Dünya'yı dengede tutar ancak bazen boynu ağrımaya başladığında sinirlenerek, Dünya'yı diğer boynuzuna fırlatır. 

    Batı Afrika: Dünya, bir çift dev tarafından tutulur. Gökyüzünü tutan kadın dev, eşine sarılmak istediğinde deprem olur.
  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    KOLOMBİYA

    Dünya ilk yapıldığında, üç büyük tahta kirişe sıkıca dayanıyordu ama bir gün tanrı Chibchacum, Bogota ovasını su altında görmenin eğlenceli olacağına karar verdi. Bunun için ceza aldı ve Dünya'yı omuzlarında taşımak zorunda kaldı; bazen kızınca Dünya'yı tekmelediği için de depremler meydana geldi. 
  • Dünyanın dört bir yanından depremle ilgili ilginç inanışlar

    HİNDİSTAN

    Dünya, bir kaplumbağanın sırtında duran dört fil tarafından tutulur. Kaplumbağa da bir kobranın üzerinde dengede durur. Bu hayvanlardan herhangi biri hareket ettiğinde, Dünya titrer ve sallanır.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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