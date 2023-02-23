Başka bir teori olarak da depremin meydana geldiği derinliğin beklenilen kadar sıcak olmadığı yönünde. Olay tam olarak çözülemese de bu kadar derin bir depremin nadir olduğu söyleniyor.

Araştırmanın detayları Live Science ve makalenin yayınlandığı Geophysical Research Letters'tan alınmıştır.