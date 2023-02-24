Kurbağaların davranışındaki bu değişim, çok düşük frekanslı (VLF) radyo sondajı kullanılarak tespit edilen, dünya atmosferinin en üst elektromanyetik tabakası olan iyonosferdeki bozulmalarla aynı zamana denk geldi. İyonosferdeki bu bozulmaların sebebi açıklanamasa da bunun depremde ortaya çıkan enerji dalgalanmaları olduğu düşünülüyor.