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İtalya'daki depremi hisseden kurbağalar üreme alanını terk etti

2010 yılında kurbağalar üzerinde yapılan bir araştırma, depremlerin hayvan üzerindeki etkisini gösterdi. Kurbağaların, 2009 yılında İtalya'yı vuran 6,3 büyüklüğündeki depremden hemen önce üreme alanlarını terk ettiği belirlendi.

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  • İtalya'daki depremi hisseden kurbağalar üreme alanını terk etti

    2010 yılında Londra Zooloji Topluluğu dergisinde yayınlanan bir çalışma, "hayvanlar depremi hisseder mi?" tartışmasına cevap verecek nitelikte olabilir.
  • İtalya'daki depremi hisseden kurbağalar üreme alanını terk etti

    Araştırmada; bir popülasyondaki erkek kurbağaların yüzde 96'sının, 2009'da İtalya'nın L'Aquila bölgesnde yaşanan 6,3 büyüklüğündeki depremden beş gün önce üreme alanlarını terk ettiği belirlendi. Üstelik, üreme alanı depremin merkez üssünden 74 kilometre uzaktaydı.
  • İtalya'daki depremi hisseden kurbağalar üreme alanını terk etti

    Üreme alanındaki çift kurbağaların sayısı da depremden üç gün önce sıfıra düştü. Depremin olduğu tarihten son önemli artçı şokun (büyüklük 4,5) olduğu tarihe kadar sahada yeni bir üreme bulunmadı.
  • İtalya'daki depremi hisseden kurbağalar üreme alanını terk etti

    Kurbağaların davranışındaki bu değişim, çok düşük frekanslı (VLF) radyo sondajı kullanılarak tespit edilen, dünya atmosferinin en üst elektromanyetik tabakası olan iyonosferdeki bozulmalarla aynı zamana denk geldi. İyonosferdeki bu bozulmaların sebebi açıklanamasa da bunun depremde ortaya çıkan enerji dalgalanmaları olduğu düşünülüyor.
  • İtalya'daki depremi hisseden kurbağalar üreme alanını terk etti

    Çalışmanın baş yazarı, Dr. Rachel Grant, "Çalışmamız, deprem öncesi, sırası ve sonrasında hayvan davranışını belgeleyen ilk çalışmalardan biri. Bulgularımız, kara kurbağalarının gazların ve yüklü parçacıkların salınması gibi sismik öncesi ipuçlarını algılayabildiklerini ve bunları bir tür erken uyarı sistemi gibi kullandıklarını gösteriyor" dedi.
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