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Kaliforniya'nın milli parkı Sequoia Ulusal Park'ta yaşayan General Sherman isimli dev ağaç, hem çok yaşlı hem de çok büyük! Ağaç öyle bir büyüklüğe sahip ki yanına gelenler, karınca gibi kalıyor.

TAM TAMINA 85 METRE

General Sherman'ın boyu 85 metre, gövdesinin çapı ise 25 metreye denk geliyor. Ortalama bir hesap yaptığımızda; ağacı sarabilmek için 15 insanın bir araya gelmesi gerekiyor.

Üstelik, Sherman'ın gelişimi devam ediyor. Yani bir yüzyıl sonra ölçüldüğünde daha etkileyici ölçülerle karşılaşacağımız kesin.

GENERAL SHERMAN AĞACI BİNLERCE YILDIR YAŞIYOR

Dünyanın en büyük ağacı unvanına sahip olması bir yana ayrıca çok da yaşlı olan Sherman'ın 2300-2700 yıl arasında yaşadığı tahmin ediliyor.

ADI ESKİLERDEN GELİYOR

General Sherman, adını 1879 yılında Amerika'daki iç savaşta görevli olan General William Tecumseh Sherman'dan aldı. O zamana kadar görkemiyle büyüleyen ağacın artık bir ismi vardı; General Sherman.