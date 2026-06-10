ÜNVANI GİDEREK YAYILDI

Fanny Mills'in hikâyesini ilginç kılan yalnızca ayaklarının büyüklüğü değildi. Kaynaklara göre kendisi oldukça küçük yapılı bir kadındı. Bu durum ayaklarının ve bacaklarının olduğundan da dikkat çekici görünmesine neden oluyordu. Yerel çevrede merak konusu hâline gelen genç kadın, kısa süre içinde gösteri organizatörlerinin de dikkatini çekti.

BABASI YILLARCA TEKLİFLERİ REDDETTİ

Dönemin gösteri dünyasında fiziksel farklılıklara sahip kişiler sık sık sahneye çıkarılıyordu. Organizatörler Fanny Mills'i de yıllarca sergilemek istedi. Ancak çeşitli kaynaklara göre babası George Mills bu teklifleri kabul etmedi. Ailenin uzun süre kızlarını kamuya açık gösterilere çıkarmaktan kaçındığı belirtiliyor.

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