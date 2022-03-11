Dünyanın en büyük çatı üstü GES'ini kuruyor

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Son 2-3 yılda sürdürülebilirlik alanında gerçkeleştirdiği 100'ün üzerinde Ar-Ge projesiyle karbon salımını yüzde 30 azaltan Tosyalı Holding bugün grup şirketlerinden Tosçelik tesislerinde sektörün karbon ayak izi en düşük boru üretimini gerçekleştiriyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Tosyalı Holding'in daha önce grup şirketlerinden Tosçelik Profil ve Sac'ın Osmaniye'deki üretim tesislerine kurduğu çatı tipi güneş santrali, dünyanın en büyük ilk beş çatı tipi güneş santrali arasında sayılıyordu. Holding, yeni güneş enerjisi projesiyle çıtayı daha da yukarı taşıyıp kendi rekorunu da kırarak, dünyada birçok sanayi şirketine de rol model olacak.

Sürdürülebilirliğin Tosyalı Holding'in en önemli gündem maddesi olduğunu dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: "Tosyalı Holding olarak uzun yıllardır; tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odağı ile yürütüyoruz. Bizim için önümüzdeki 5 yılda da ana gündem maddemiz sürdürülebilirlik olacak. Dünyanın önde gelen yeşil çelik üreticilerinden olmak, bu konuda iyi örnekler sunarak daha sürdürülebilir yaşamın inşası için katkı sağlayan bir şirket olmak istiyoruz. Her şey bugünkü koşullarda devam ederse, gelecekte ne işimizi yapabileceğimiz ne de hayatımızı sürdürebileceğimiz bir gezegen olmayacak. Kapasitelerimizi elbette her zaman bir şekilde artırabiliriz. Ama bizim için asıl önemli olan bu değil. Önemli olan doğa ve çevreyle dost, toplum için fayda sağlayan, refah artışı yaratan işler üretebilmek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek" dedi.

YATIRIM BEDELİ 71 MİLYON DOLAR

Bu yatırımın pek çok ilki içerisinde barındırdığını dile getiren Fuat Tosyalı; "Dünyanın en ileri teknolojisi ve ileri seviye montaj tekniği ile hayata geçirilen Tosyalı Çatı GES projemiz, kendi alanında dünyanın en büyük kurulu gücü olmakla kalmayıp yıllık 250 milyon Kw/h'lık üretimi ile dünyanın en fazla yıllık üretim gerçekleştirilen çatı üstü güneş enerjisi santrali olacak. Bu sayede 116.525.000 kg karbon salımı engellenerek dünyanın en temiz çelik üretimi gerçekleştirilecek. 71 milyon dolarlık yatırım bedeli ile dünyanın en büyük yatırım bedeline sahip çatı üstü güneş enerjisi projesi olan Tosyalı Çatı GES projemiz, dünyanın en yeni teknolojisi ile kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali olarak aynı zamanda benzerlerine göre daha düşük bir maliyetle hayata geçirildi" dedi.

Hedeflerinin fosil yakıt kullanımını mümkün olan en düşük seviyeye getirmek olduğunu dile getiren Fuat Tosyalı; bu strateji doğrultusunda önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir ilk olarak demir çelik üretiminde hidrojeni fosil yakıtların yerine kullanmaya başlayacaklarına değinerek 'Kurduğumuz GES'den elde edeceğimiz elektriğin bir kısmını da hidrojen odaklı bu işlemler için kullanacağız. Bu yatırımımız sıfır karbon hedefimize giden yolda önemli bir kilometre taşımız olacak. Bu projede değerli iş ortaklarımız Huawei ve SolarApex ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.

Tosyalı Holding'in dünya çapında ses getiren bu projesinin çözüm ortakları ise güneş enerjisi alanında küresel olarak en büyük akıllı ürün tedarikçisi olan Huawei ve güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulum hizmetlerinde sektörün ülkemizdeki öncü oyuncularından olan SolarAPEX oldu.

'YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Yapılan iş birliği hakkında düşüncelerini dile getiren Huawei Türkiye CEO'su Mr. Li Jing, "Türkiye'nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding`in, dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerjisi santrali projesine destek veriyoruz. Türkiye'nin bir kurumsal vatandaşı olarak, yeşil dönüşüm için elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemizin sıfır karbon hedefine ulaşmasına katkıda bulunuyoruz. Bu önemli projenin zamanlamasının Huawei'in Türkiye'deki 20.yılına denk gelmesi nedeniyle de ayrıca mutluyum. Huawei Türkiye, ülkemizde bilişim teknolojilerinin ve yeşil enerjinin gelişimine destek sunarak 20 yılda güçlü bir kurumsal yapı yarattı. Tosyalı Holding ve SolarApex gibi kıymetli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz bu işbirliği ile hep birlikte Türkiye için daha değer yaratma konusunda kendimize daha çok güveniyoruz" dedi.

Projenin yürütücüsü SolarAPEX Genel Müdür'ü Fatih Doğan ise "İklim değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği günümüzde Tosyalı Holding, tüm dünyaya örnek olacağı, toplam 140 MW kurulu güce ulaşacak bu projeyle dünyanın en yeşil çeliğini üretecek. Böyle bir projede SolarAPEX olarak Tosyalı'nın çözüm ortağı olmak eşi benzeri olmayan bir deneyim. Güneş enerjisi sistemleri kurulumlarında sahip olduğumuz tecrübe ve deneyimli kadromuzla bu projeyi planlanan sürede başarı ile tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Projede SolarAPEX, mühendislik açısından uygulama şekline ender rastlanan farklı ve ileri seviye montaj tekniği olan 'aşık bağlantı' tekniğini kullandı. Paneller tamamen sıfırdan 'Tosyalı Güneş Enerjisi Santrali' için üretilen özel tasarım çelik taşıyıcı sistem üzerine kuruldu. Bu yöntem ile çatıya yerleştirilen güneş enerjisi sistemi her koşulda daha verimli enerji üretme imkânı sağlayacak.

Diğer taraftan projede en ileri teknoloji paneller kullanılıyor. Daha az alanda daha çok verim sağlayan bu panellerin yanı sıra projede kullanılan Huawei'nin yeni nesil inverterleri sayesinde bir elektrik tehlikesi halinde 0.2 ms süre içinde akım kesilerek güvenliğin en üst düzeyde tutulması sağlanacak. Kurulumda uygulanan aşık bağlantı tekniği ve son teknoloji malzemelerin kullanılması bu projeyi aynı zamanda dünyanın en yeni teknolojisi ile kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali haline getirecek.

İLK ETAP 7 AY SONRA TAMAMLANACAK

Projede kurulumu tamamlanan santraller etap etap planlanıp tamamlandıkça devreye alınacak. Projenin 85 MW gücündeki ilk etabı 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak. 140 MW büyüklüğündeki projenin tamamı ise Nisan 2023'te tamamlanacak.