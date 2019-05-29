Yılda 2 milyon euro kazanıyorlarmış...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünyanın en büyük göçmen kaçakçılık çetesi çökertildi

HABERTURK.COM

İstanbul ve 3 ayrı ilde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda, İngiltere, İtalya, Ukrayna ve Yunanistan tarafından da aranan, dünyanın en büyük göçmen kaçakçılık çetesi çökertildi. 'Haval' takma ismiyle tanınan çete lideri Akbar Omar Tawfeeq ve 25 adamı 6 araç, 7 tekne, çok sayıda can yeleği ile yakalandı.

Yılda 2 milyon euro kazanıyorlarmış...

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Göçen Kaçaçkılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege ve Akdeniz'de batarak çok sayıda göçmenin hayatını kaybettiği olayların sorumlusu olan dünyanın en büyük insan kaçakçılık çetesine takibe aldı.

 

DÜNYANIN ARADIĞI ÇETE İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Avrupa ve Balkan ülkeleri taraıfndan da aranan Kuzey Irak uyruklu Akbar Omar Tawfeeq ve çetesinin çökertilmesi için özel bir ekip oluşturdu. MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği ekip dünyanın en büyük göçmen kaçakçılık çeteini deşifre etmek için çalışma başlattı.

AZ KONUŞULAN BİR KÜRTÇE LEHÇESİYLE KONUŞMUŞLAR

Hakkında Avrupa ülkelerinde defalarca makaleler yazılan çete lideri Akbar Omar Tawfeeq ve çekirdek ekibinin Kürtçe'nin Irak'ta konuşulan lehçesiyle ve bu nedenle yıllarda deşifre olmamayı başardıkları belirlendi.

KALDIKLARI LÜKS REZİDANS ÇEVRESİNDE BONKÖR YAŞAMIŞLAR

Yapılan teknik takipler sırasında özellikle çete lideri ve adamlarının İstanbul'da kaldıkları lüks bir rezidansta çevrede görev yapan güvenlikçi, market, kapıcı ve taksici gibi onlara hizmet veren kişilere bonkör davranarak çevrelerinde özel bir güvenlik çevresi oluşturdukları belirlendi.

İSTANBUL VE 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul polisi, çete lideri Akbar Omar Tawfeeq ve 25 adamını yakalamak için İstanbul ve 3 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Akbar Omar Tawfeeq ve 25 adamı 569 düzensiz göçmen, 6 araç, 6 tekne ve çok sayıda canyeleği elegeçirildi.

TÜM DÜNYA BU ÇETENİN PEŞİNDE

Akbar Omar Tawfeeq ve çetesinin, Afganistan, Irak ve Suriye'den gelen düzensiz göçmenleri, deniz ve karayoluyla Yunanistan, İtalya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere götürdükleri belirlendi. Çetenin bazen de Yunanistan'daki göçenleri diğer Avrupa ülkelerine götürdükleri tespit edildi.

YILDA 2 MİLYON EURO KAZANIYORLARMIŞ

Çete üyelerinin düzensiz göçmenlerden kişi başı 3 ile 5 bin Euro arasında para aldıkları ve yıllık en az 2 milyon Euroluk vurgun yaptıkları belirlendi. Çete lideri Akbar Omar Tawfeeq'in ayrıca Avrupa ve ABD'deki tüm göçmen kaçakçılık çeteleriyle de bağlantılı olduğu tespit edildi.

GÖÇÜN YÖNÜNÜ ABD'YE ÇEVİRMİŞ

Çete lideri Akbar Omar Tawfeeq'in Dominik vatandaşı olduğu faaliyetlerini ABD'ye göçetmeye çalışan kişileri de ABD kıtasına göndermeye çalıştığı belirlendi.

PKK-YPG KOORDİNESİNDE ÇALIŞMIŞLAR

Milli İstiharat Teşkilatı'nın da destek verdiği, operasyonda, çete lideri Akbar Omar Tawfeeq'ın PKK-YPG ile de koordineli oldukları ve terör örgütleriyle bağlantılı kişileri de Avrupa ülkelerine gönderdikleri tespit edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika! YÖK Başkanı Saraç'tan "YKS" açıklaması: YKS değişecek mi?
GÜNDEMYÖK Başkanı Saraç'tan "YKS" açıklaması
Hadi ipucu sorusu cevabı 29 Mayıs: Tom Sawyer'ın Maceraları'nın yazarı Samuel Langhorne Clemens, hangi ismi kullanıyordu? 12.30 Hadi
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı
Kayıp çocuk sulama kanalında bulundu! Korkunç iddia!
GÜNDEM2 gün sonra kanalda bulundu!
Oruçlar ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman?
GÜNDEMOruçlar ne zaman bitiyor?
Vicdansızlığı kan dondurdu! Minik Zeynep yaşam savaşı veriyor
GÜNDEMVicdansızlığı kan dondurdu! Minik Zeynep yaşam savaşı ...
Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2019 İOKBS - Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEMBursluluk sınavı ne zaman?
Yeni askerlik düzenlemesi son dakika! Teklifin yasallaşması bayramdan sonraya kaldı
GÜNDEMYeni askerlik düzenlemesi bayram sonrasına kaldı
Son dakika haberi: Pençe Harekatı'nda 15 terörist öldürüldü
GÜNDEMPençe Harekatı'nda ilk kez kullanıldı!
Bayramda 185 bin trafik personeli yollarda olacak
GÜNDEMYolcu gibi aranızda olacaklar!
Yargıtay'dan flaş karar! Teröriste erzak veren artık 'finansör' sayılacak!
GÜNDEMTeröriste erzak verenler yargılanacak!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X