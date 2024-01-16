Dünyanın en büyük kar labirenti!

Dünyanın en büyük kar labirenti!

Polonya'nın Zakopane kentinde bulunan dünyanın en büyük kar labirenti, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

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2015 ve 2016 yıllarında 2.500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen labirentin kapasitesi daha sonra 3.000 metrekareye çıkarıldı.