Dünyanın en büyük kar labirenti!
Polonya'da bulunan dünyanın en büyük kar labirenti turistlerden büyük ilgi görüyor
Polonya'nın Zakopane kentinde bulunan dünyanın en büyük kar labirenti, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
2015 ve 2016 yıllarında 2.500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen labirentin kapasitesi daha sonra 3.000 metrekareye çıkarıldı.
Her yıl yenilenen labirent buz küplerinden oluşuyor.
Labirentte bu yıl dünyaca ünlü çizgi film karakterlerini andıran kardan heykeller de yer alıyor.
Dünyanın en büyük kar labirentinde ziyaretçiler çıkış yolunu ararken keyifli vakit geçiriyor.
İşte labirentten kareler!