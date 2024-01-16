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        Haberler Yaşam Dünyanın en büyük kar labirenti!

        Dünyanın en büyük kar labirenti!

        Polonya'da bulunan dünyanın en büyük kar labirenti turistlerden büyük ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:25
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        Polonya'nın Zakopane kentinde bulunan dünyanın en büyük kar labirenti, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

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        2015 ve 2016 yıllarında 2.500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen labirentin kapasitesi daha sonra 3.000 metrekareye çıkarıldı.

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        Her yıl yenilenen labirent buz küplerinden oluşuyor.

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        Labirentte bu yıl dünyaca ünlü çizgi film karakterlerini andıran kardan heykeller de yer alıyor.

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        Dünyanın en büyük kar labirentinde ziyaretçiler çıkış yolunu ararken keyifli vakit geçiriyor.

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        İşte labirentten kareler!

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        #Dünyanın en büyük kar labirenti
        #kar labirenti
        #Polonya
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