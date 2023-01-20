'Dünyanın en büyük kara kurbağası' Avustralya'da bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Yaşam
ABONE OL

'Dünyanın en büyük kara kurbağası' Avustralya'da bulundu

Avustralya'nın kuzeyindeki bir yağmur ormanında 'dünyanın en büyük kara kurbağası' bulundu. 'Kamış kurbağası' olarak da bilinen Rhinella marina, 2,7 kilogram ağırlığında...

'Dünyanın en büyük kara kurbağası' Avustralya'da bulundu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE

Avustralya'nın kuzeyindeki bir yağmur ormanında bulunan kara kurbağası, 'kamış kurbağası' olarak da bilinen Rhinella marina türünün şimdiye kadar tespit edilen en büyük üyesi.

Ortalama bir kara kurbağasından altı kat daha ağır olan 'canavar kurbağa', 2,7 kilogram ağırlığında.

Uzmanlar tarafından yakalanarak koruma altına alınan kurbağaya, Godzilla'dan esinlenerek 'Toadzilla' ismi verildi. 'Toad', ingilizcede kara kurbağası demek.

Doğal yaşam uzmanları kurbağanın büyüklüğüne ilk başta inanamayarak, kendilerine gösterilen fotoğrafların sahte olduğunu düşündü.

Queensland'de doğal yaşam devriyesi Kylee Gray, dev kurbağayı ilk gördüğünde gözlerine inanamadı:

"Bu kadar büyük bir kurbağa hiç görmemiştim. Sanki ayakları olan bir futbol topu gibiydi. Ona Toadzilla dedik."

Ekibiyle birlikte kurbağayı yakaladılar ve ağırlığını ölçtüler.

Şimdiye kadarki en büyük kara kurbağası, İsveç'ten 1991'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2,65 kilogramlık Prinsen adlı kurbağaydı. Toadzilla, 2,7 kilogram ile bu rekoru kırmaya aday.

Latince ismi Rhinella marina olan dev kara kurbağaları, ilk olarak 1935'te adaya dışarıdan getirilip doğaya salındı.

Queensland'deki şeker kamışı tarımını korumak amacıyla haşerelerle mücadele için getirilen 100 kurbağanın nüfusu, bugün 200 milyon civarında.

Kamış kurbağası da denen tür, Avustralya'da bitkilere en çok zarar canlılar arasında başı çekiyor.

Avustralya'da dev kara kurbağalarının doğal bir avcısı bulunmuyor.

Kylee Gray, bu büyüklükteki bir kurbağanın "ağzına sığabilecek her şeyi yiyebileceğini" belirtiyor.

Toadzilla'nın kaç yaşında olduğu bilinmese de bu türün 15 yıl kadar yaşayabildiği biliniyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alec Baldwin "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak
BBC Alec Baldwin "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla ...
Netflix kabin görevlisi arıyor, işe alınacak kişiye yılda brüt 385 bin dolar ödeyebilir
BBC Netflix kabin görevlisi arıyor, işe alınacak kişiye ...
Galler'de 15 yaşındaki obez kız çocuğunun ölümüyle ilgili olarak anneden sonra baba da ağır ihmalle suçlandı
BBC Galler'de 15 yaşındaki obez kız çocuğunun ölümüyle ...
Fransa'da emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısına karşı büyük grev
BBC Fransa'da emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısına ...
Soğanın etten daha pahalı olduğu ülke
BBC Soğanın etten daha pahalı olduğu ülke
Kolombiya'da kadınlar geçinmek için taşıyıcı anneliğe yöneliyor
BBC Kolombiya'da kadınlar geçinmek için taşıyıcı anneliğe ...
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gelecek ay görevi bırakacağını açıkladı
BBC Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gelecek ay ...
Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: Umduğumun üç misline mal olacak ama mutluyum
BBC Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: ...
FTX'in 415 milyon dolar değerindeki kripto parasının hackerlar tarafından çalındığı açıklandı
BBC 415 milyon dolarlık kripto para çalındı
Andrew Tate vakası: İnternette kadın düşmanlığı neden popüler?
BBC Andrew Tate vakası: İnternette kadın düşmanlığı neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.