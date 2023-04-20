Dünyanın en büyük ve en güzel lale bahçelerinden biri olarak tanınan yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof'a bu yıl 40 bahçıvan, çoğu lale olmak üzere 1600'ü aşkın çeşitte 7 milyon çiçek ekti.