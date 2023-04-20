Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

Hollanda'da bulunan dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını ziyaretçilere açtı

ABONE OL
AA
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak bilinen Keukenhof, 74'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

     
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    AA'nın haberine göre lalenin neredeyse her türüne ev sahipliği yapan Lisse kentindeki Keukenhof bahçesi, yılda bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Bahçe, lalenin ömrünün kısalığından dolayı sadece 23 Mart ile 14 Mayıs arasında açık kalıyor. Laleler, en güzel şeklini nisan ayının ortasında alıyor.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Dünyanın en büyük ve en güzel lale bahçelerinden biri olarak tanınan yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof'a bu yıl 40 bahçıvan, çoğu lale olmak üzere 1600'ü aşkın çeşitte 7 milyon çiçek ekti.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    7 binden fazla çim tohumunun ekildiği parkta 15 kilometrelik yürüyüş yolu bulunuyor.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    En çok fotoğrafı çekilen yerlerden biri olan bahçede çeşitli sergiler ve şovlar da düzenleniyor.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Keukenhof'un verilerine göre, ziyaretçilerin yüzde 80'i yabancı turistlerden oluşuyor.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Bahçeyi Hollandalılardan sonra en çok Almanlar, İngilizler, Çinliler ve Amerikalılar ziyaret ediyor.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Kraliyet ailesinin büyük destek verdiği bahçeyi, mayıs ortasına kadar farklı ülkelerden bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Bir grup lale üreticisinin 1949'da ortak sergi açma fikriyle başlayan ve ilk defa 1950'de kurulan Keukenhof'u ilk yıl 236 bin kişi ziyaret etmişti.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Keukenhof, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de taşıyor.

     
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Her yıl yeniden tasarlanan Keukenhof bahçesinin tasarımcısı, moda trendlerinden ilham alıyor ve tasarımda katılımcıların isteklerini uyguluyor.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

    Ana vatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, bu ülkenin ekonomisinde önemli bir yere sahip. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı
  • Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, kapılarını açtı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.