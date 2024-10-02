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        Haberler Spor Futbol İngiltere Dünyanın en değerli futbolcusu: Erling Haaland - Futbol Haberleri

        Dünyanın en değerli futbolcusu: Erling Haaland

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de kariyerini sürdüren Norveçli golcü Erling Haaland, 200 milyon Euro değere ulaşarak dünyanın en değerli futbolcusu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:27
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        Norveçli golcü Erling Haaland, piyasa değerini 20 milyon Euro'luk artışla 200 milyon Euro'ya ulaştı ve açık ara dünyanın en değerli futbolcusu olma unvanını elde etti.

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        180 milyon Euro piyasa değerleri olan Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe’nin yeni piyasa değerleri ise 11 Ekim’deki La Liga güncellemesinde belli olacak. Bu tarihe kadar Haaland, 20 milyon Euro'luk farkla dünyanın en değerli futbolcusu olacak.

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        Transfermarkt’ın 2004 yılından bu yana yaptığı piyasa değeri güncellemelerinde 200 milyon Euro'ya ulaşan ikinci isim Erling Haaland oldu. Daha önce 2018 yılında Kylian Mbappe, bu seviyeye ulaşmıştı ve daha sonra değeri düşmüştü.

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        24 yaşındaki Norveçli yıldız, sezon başından bu yana harika bir performans sergiliyor ve sadece ilk beş Premier League maçında 10 gol atarak takımını sırtlıyor.

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        Haaland, 2022 yılında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olduğundan beri toplamda 106 maçta 100 gol atarak İngiltere'de müthiş bir başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor.

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        O dönem Manchester City, Haaland için Borussia Dortmund'a 60 milyon Euro ödemişti ve oyuncunun piyasa değeri 150 milyon Euro civarındaydı.

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        Aradan geçen süre boyunca Norveçli yıldızın değeri sürekli olarak yükseldi ve 200 milyon Euro'ya ulaştı. Haaland'ın takım arkadaşı Phil Foden ise 150 milyon Euro ile ikinci sırada yer alıyor ve değerinde bir değişiklik olmadı.

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