Dünyanın en iyi şehri seçildi! Üç kıtayı geride bıraktı...

Dünyanın en iyi şehri seçildi!

Listenin ilk onunda Avrupa'dan Edinburgh ile Londra var. Amerika'yı New York ve Mexico City temsil ediyor, Asya'dan da Şanghay, Bangkok, Seul ve Tokyo girmiş. Ama birinciliği bunların hiçbiri almadı.

Time Out, Mart 2026'da açıkladığı dünyanın en iyi şehri sıralamasında zirveye Avustralya'dan bir ismi taşıdı. Melbourne, on yıldır yapılan bu ölçümde ilk kez en tepeye çıktı. Üç büyük kıtanın metropolleri ilk ona girdi ama liderlik koltuğunu Okyanusya'dan bir şehir kaptı.