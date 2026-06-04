Dünyanın en iyi şehri seçildi! Üç kıtayı geride bıraktı...
Time Out'un Mart 2026'da açıkladığı dünyanın en iyi şehirleri listesinde Londra, Edinburgh, New York, Mexico City, Şanghay, Bangkok, Seul ve Tokyo gibi dev metropoller ilk onda yer aldı. Ancak zirveye, on yıldır yapılan bu ölçümde ilk kez bir Okyanusya temsilcisi olan şehir yerleşerek büyük bir başarıya imza attı...
Dünya şehirleri arasındaki rekabet, 2026 yılının Mart ayında Time Out tarafından açıklanan listeyle yeni bir boyut kazandı. Avrupa'nın köklü merkezleri Londra ve Edinburgh ile Kuzey Amerika'nın metropolleri New York ve Mexico City, listenin ilk onunda yer bularak güçlerini gösterdi. Asya'nın dinamik temsilcileri Şanghay, Bangkok, Seul ve Tokyo da listeye damgasını vuran diğer önemli duraklar oldu. Ancak bu büyük metropollerin kıyasıya yarıştığı zirvede, beklenmedik bir sonuç yaşandı. Okyanusya temsilcisi, son on yılın en prestijli şehir listesinde ilk kez listenin zirvesine oturarak büyük bir başarıya imza attı...
Dünyanın en iyi şehri seçildi!
Listenin ilk onunda Avrupa'dan Edinburgh ile Londra var. Amerika'yı New York ve Mexico City temsil ediyor, Asya'dan da Şanghay, Bangkok, Seul ve Tokyo girmiş. Ama birinciliği bunların hiçbiri almadı.
Time Out, Mart 2026'da açıkladığı dünyanın en iyi şehri sıralamasında zirveye Avustralya'dan bir ismi taşıdı. Melbourne, on yıldır yapılan bu ölçümde ilk kez en tepeye çıktı. Üç büyük kıtanın metropolleri ilk ona girdi ama liderlik koltuğunu Okyanusya'dan bir şehir kaptı.
24 bin kişiye sordular, 10 yıldır bu şehir gelmemişti
Sıralamanın arkasında iki taraf var. Time Out kendi yazar ağıyla şehirleri puanlıyor, seyahat şirketi Intrepid Travel da işin saha tarafını üstleniyor. Bu yılki çalışmada 150 şehirden 24 binden fazla sakine soru soruldu ve 100'ü aşkın Time Out yazarının oyu bu cevapların üstüne eklendi.
Ölçtükleri şey sadece manzara ya da otel sayısı değil. Yemek ve gece hayatının yanında mutluluk, yürünebilirlik, yaşam maliyeti gibi başlıklar da puanlandı. İşin ilginci, romantizm gibi beklenmedik bir başlık bile listeye girmiş. Time Out bu araştırmayı son on yıldır tekrarlıyor. Melbourne yıllardır listenin üst sıralarında dolaşıyordu ama birinciliği ilk kez bu yıl gördü. Yıllarca ikinci üçüncü kalıp sonunda tepeye oturması, şehrin bir anda parlamadığını gösteriyor.
Yüzde 94 yemek onayı listede kimse bunu geçemedi
Melbourne'ü öne çıkaran şey büyük ölçüde sofrayla ilgili. Şehirde yaşayanların yüzde 94'ü yemek sahnesini onaylıyor ve bu da listedeki en yüksek oranlardan biri. Kültür ve sanat tarafında da tablo benzer, sakinlerin büyük çoğunluğu şehrin bu yönünü beğeniyor. Özellikle genç kuşak Melbourne'ü dünyanın en sevdiği şehirler arasında sayıyor.
Bir de takvim var. Avustralya Açık tenis turnuvası, Formula 1 Grand Prix'i ve Avustralya futbolunun finali olan AFL Grand Final aynı şehirde sahneleniyor. Yılın büyük bölümünde sokakta bir etkinlik dönüyor ve bu canlılık anketteki yüksek mutluluk puanlarına yansıyor.
Geçen yılın şampiyonu için kötü haber
Geçen yıl bu listenin tepesinde Cape Town vardı. 2026'da Güney Afrika'nın bu şehri altıncı sıraya geriledi. Yine de iki kategoride hâlâ zirvede. Sakinlerinin büyük bölümü şehri güzel buluyor ve yaşam kalitesini iyi ya da mükemmel olarak değerlendiriyor.
Listenin asıl sürprizi alt sıralarda
İkinci sıradaki Şanghay'ı yukarı taşıyan ise beklenmedik bir veri. Şehirde yaşayanların yüzde 88'i restoranları uygun fiyatlı buluyor ve bu da listedeki en yüksek oran. Pahalı bir metropol beklentisinin tam tersi.
Yürünebilirlik tarafında iki şehir birinciliği paylaştı. Edinburgh ve Tokyo, yaya olarak gezmenin en keyifli olduğu şehirler olarak aynı basamakta buluştu. Melbourne on yıl bekledikten sonra zirveye oturdu. Koltuğu bir sonraki turda kimin devralacağını ise gelecek yılın anketi gösterecek.