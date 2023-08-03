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        Haberler Yaşam Dünyanın en kısa IQ testi sınırlarınızı zorlayacak! Yale ve Harvard öğrencilerine soruldu

        Dünyanın en kısa IQ testi sınırlarınızı zorlayacak! Yale ve Harvard öğrencilerine soruldu

        Bilişsel Yansıma IQ testi, MIT profesörü Shane Frederick tarafından 2005 yılında araştırma makalesi olarak yayımlandı. Testi 3.000'den fazla katılımcı denedi ve Yale ve Harvard Üniversitesi'nden katılan öğrencilerin zorlandığı görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 14:29
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        Test sadece üç sorudan oluşuyor. Ancak testin uygulandığı kişilerin yüzde 80'i başarısız oluyor. MIT profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan soruları çözmeye çalışan 3.000 Yale ve Harvard öğrencisinden sadece yüzde 17'si üçte üç yapabildi.

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        İŞTE DÜNYANIN EN KISA IQ TESTİNİN SORULARI

        1. Bir tenis raketi ve bir tenis topu toplam 1.10 dolardır. Raket, toptan 1 dolar daha pahalıdır. Topun fiyatı ne kadardır?

        2. 5 makinenin 5 parça ürünü yapması 5 dakika sürüyorsa, 100 makinenin 100 parça ürünü yapması ne kadar sürer?

        3. Bir gölde bir nilüfer yaprağı vardır. Yaprak her gün iki katı büyümektedir. Yaprağın tüm gölü kaplaması 48 gün sürerse, yaprağın gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?

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        SORULARA GENELLİKLE VERİLEN OLASI YANLIŞ CEVAPLAR

        İnsanların yüzde 80'i yukarıdaki sorulara benzer cevapları veriyor. En yaygın olan cevaplar şöyle;

        1. 10 sent

        2. 100 dakika

        3. 24 gün

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        IQ TESTİNİN DOĞRU CEVAPLARI

        1. Cevap: 5 Sent.

        Topun X'e mal olduğunu kabul edelim, o halde raket 1 dolar daha pahalı, yani X + 1. demek ki raket + top = X ( X+1)= 1.10.

        2x + 1= 1.1

        2x = 0.1 yani X = 0.05 dir.

        Bu da topun 5 sent ve raketin 1.05 dolar olduğu anlamına gelir.

        2. Cevap: 5 dakika

        5 adet makine 5 dakikada 5 adet ürün üretirse, 1 makine 5 dakikada 1 adet ürün üretir. Birlikte çalışan 100 makine ise, her bir 5 dakika içinde yine bir ürün hazırlar. Yani 5 dakika içinde 100 ürün üretecektir.

        3. 47 gün

        Her gün yaprak iki katına çıkacak biçimde büyüyorsa geriye döndüğünüzde 47. günde gölün yarısı dolacaktır.

        Kaynak: Mirror.co.uk, Türkiye Zeka Vakfı

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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