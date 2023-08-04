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IQ TESTİNİN DOĞRU CEVAPLARI

1. Cevap: 5 Sent.

Topun X'e mal olduğunu kabul edelim, o halde raket 1 dolar daha pahalı, yani X + 1. demek ki raket + top = X ( X+1)= 1.10.

2x + 1= 1.1

2x = 0.1 yani X = 0.05 dir.

Bu da topun 5 sent ve raketin 1.05 dolar olduğu anlamına gelir.

2. Cevap: 5 dakika

5 adet makine 5 dakikada 5 adet ürün üretirse, 1 makine 5 dakikada 1 adet ürün üretir. Birlikte çalışan 100 makine ise, her bir 5 dakika içinde yine bir ürün hazırlar. Yani 5 dakika içinde 100 ürün üretecektir.

3. 47 gün

Her gün yaprak iki katına çıkacak biçimde büyüyorsa geriye döndüğünüzde 47. günde gölün yarısı dolacaktır.

Kaynak: Mirror.co.uk, Türkiye Zeka Vakfı