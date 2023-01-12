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"Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak biliniyor: ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu

"Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak bilinen ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra başlattığı "teröre karşı küresel savaş" siyaseti kapsamında açılan Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine sivil toplum örgütlerinin eleştirilerine konu oldu.

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AA
  • "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak biliniyor: ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu

    ABD içinde ve uluslararası arenada faaliyet gösteren 150’den fazla sivil toplum kuruluşu ABD Başkanı Joe Biden’a mektup göndererek Guantanamo hapishanesinin bir an önce kapatılması çağrısında bulundu.

     

     
  • "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak biliniyor: ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu

    Mektupta, “Guantanamo, ABD’nin uzun süredir, vatandaşı olsun veya olmasın, farklı toplulukları yıkıcı sonuçları olacak şekilde güvenlik tehdidi olarak gördüğü gerçeğini somutlaştırıyor.” değerlendirilmesi yapıldı.

     

     
  • "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak biliniyor: ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu

    Guantanamo hapishanesinin yasal kısıtlamalardan kaçınmak için özel tasarlandığı hatırlatılan mektupta, “Guantanamo'nun örneklediği yaklaşım bağnazlığı, tektipleştirme ve önyargıyı körüklemeye ve meşrulaştırmaya devam ediyor. Guantanamo, ırksal ayrımları ve ırkçılığı daha geniş şekilde sağlamlaştırma ve ek hak ihlallerini kolaylaştırma riski taşıyor.” denildi.

     

     
  • "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak biliniyor: ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu

    Mektupta, ABD’nin büyük zararlara yol açan 11 Eylül saldırıları sonrası güvenlik yaklaşımlarında köklü bir değişiklik yapılma zamanının çoktan geçtiği vurgulanarak, Biden’a Guantanamo hapishanesinin daha fazla geciktirilmeden kapatılması için harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

     

     
  • "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak biliniyor: ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu

    Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan hapishane, ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra başlattığı "teröre karşı küresel savaş" siyaseti sonucu kuruldu. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, "teröre karşı savaş" adı altında ABD istihbaratı tarafından çoğunlukla Orta Doğu ve Afrika'da terörle ilişkili oldukları iddiasıyla ele geçirilenlerin, ABD kanunlarının yargısal olarak sağladığı haklardan faydalanmamaları için Amerikan yargısının yetki alanı dışında sorgu hücreleri ve hapishaneler oluşturdu.
  • "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak biliniyor: ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu

    ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre ise şimdiye kadar Guantanamo’da Afganistan, Irak ve diğer bölge ülkelerinde yakalanarak getirilen 797 şüpheli tutuldu. ABD Başkanı Joe Biden ise hem Obama döneminde başkan yardımcılığı yaptığı sırada hem de 2020 başkanlık yarışı sırasında Guantanamo'nun kapatılması gerektiğine vurgu yaptı.

     

     

     
  • "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak biliniyor: ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu

    "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak tanımlanan Guantanamo'daki gündelik hayata ilişkin görüntüler, bugüne kadar kamuoyuyla çok sınırlı biçimde paylaşıldı. Turuncu giysiler ve siyah kukuleta giydirilen zanlıların statüleri, Guantanamo ile ilgili tartışmaların merkezinde yer aldı.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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