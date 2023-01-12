"Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak biliniyor: ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre ise şimdiye kadar Guantanamo’da Afganistan, Irak ve diğer bölge ülkelerinde yakalanarak getirilen 797 şüpheli tutuldu. ABD Başkanı Joe Biden ise hem Obama döneminde başkan yardımcılığı yaptığı sırada hem de 2020 başkanlık yarışı sırasında Guantanamo'nun kapatılması gerektiğine vurgu yaptı.