US News & World Report tarafından her yıl sağlık ve beslenme uzmanları bir araya geliyor ve popüler diyetleri insanların genel sağlık durumları, diyet türünün uygulanmasının ne kadar kolay olduğu, kilo verme süreci ve hastalık önleme potansiyelleri gibi birçok kriterleri göz önüne alarak değerlendiriyorlar.