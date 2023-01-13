GERÇEK OLMAYANLARA DİKKAT!

Eğer piyasada ucuz safran gördüyseniz, bunun aspir, zerdeçal ya da aynısefa olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü saf, doğal ve gerçek safranın ucuz olması pek mümkün değil. Bir safranın orjinal olup olmadığını anlamak için boyama gücüne bakabilirsiniz. Doğal yarım çay kaşığı safran, bir litre suyu sapsarı bir renge büründürebilir. Üstte bahsettiğimiz diğer baharatların bunu yapması mümkün değil.