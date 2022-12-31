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Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu!

TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de binlerce kişi arasından dünyanın en yakışıklı isimlerini seçti. 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Henry Cavill, dünyanın en yakışıklı 100 ismi listesinde birinci oldu

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  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    TC Candler dünyanın en yakışıklı ünlülerini belirledi. 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Henry Cavill, dünyanın en yakışıklı 100 ismi listesinde birinci oldu. 

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    1990 yılından beri halktan gelen önerilerle yılın en güzel kadınlarını ve en yakışıklı erkeklerini belirleyen TC Candler'ın listesinde Türk isimler de yer aldı. 

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    Oyuncu Onur Tuna listede 82. oldu.

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    Bir diğer oyuncu olan Halil İbrahim Ceyhan 65. sıraya yerleşti.

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    Oyuncu Şükrü Özyıldız ise 61. sırada yer aldı.

    Listenin ilk 50'sinde yer alan isimler şöyle:

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    50- Mizukami Koshi, Japon oyuncu

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    49- Tom Holland, İngiliz oyuncu

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    48- Cha Eun-woo, Güney Koreli şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    47- Michael Yerger, ABD'li oyuncu

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    46- Jeff Satur, Taylandlı oyuncu

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    45- Chris Pine, ABD'li oyuncu

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    44- Taeyong, Güney Koreli şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    43- Taron Egerton, Galli oyuncu

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    42- Marcell Jacobs, İtalyan atlet

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    41- Lay Zhang, Çinli rapçi

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    40- Shawn Mendes, Kanadalı şarkıcı

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    39- Dylan Wang, Çinli oyuncu

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    38- Josh Beauchamp, Kanadalı-Amerikalı dansçı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    37- Gabriel Prince, Endonezyalı internet ünlüsü

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    36- Toni Mahfud, Alman fotoğrafçı ve model

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    35- Jimin, Güney Koreli şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    34- Christian Hogue, ABD'li sosyal medya ünlüsü ve model

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    33- Michele Morrone, İtalyan oyuncu ve model

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    32- Anson Kong, Hong Konglu şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    31- Zuho, Güney Koreli şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    30- Can Yaman, Türk oyuncu ve model

    Fotoğraf: AA
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    29- Vachirawit Chivaaree, Taylandlı oyuncu, şarkıcı ve model

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    28- Shomari Francis, ABD'li futbolcu

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    27- Mohammad Ajoory, Ürdünlü model

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    26- Harry Styles, İngiliz oyuncu ve şarkıcı

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    25- Wonho, Güney Koreli şarkıcı ve dansçı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    24- Zhang Zhehan, Çinli aktör ve şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    23- Alex Mandon Rey, İspanyol şovmen

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    22- Barış Murat Yağcı, Türk oyuncu ve model

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    21- Bang Chan, Güney Koreli şarkıcı ve dansçı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    20- Idris Elba, İngiliz oyuncu

    Fotoğraf: AA
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    19- Xiao Zhan, Çinli aktör ve şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    18- Damiano David, İtalyan şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    17- Zayn Malik, Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    16- Anson Lo, Hong Konglu şarkıcı, dansçı ve oyuncu

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    15- Felix Kjellberg, İsveç doğumlu YouTuber

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    14- Paing Takhon, Birmanyalı oyuncu, şarkıcı ve model

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    13- Austin Palao, Perulu şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    12- Jason Momoa, ABD'li aktör

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    11- Jungkook, Güney Koreli şarkıcı

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    10- Dean Schneider, İsveçli hayvan barınağı kurucusu ve sosyal medya kişiliği

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    9- NI-KI, Japon dansçı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    8- Vinnie Hacker, ABD'li internet ünlüsü

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    7- Kim Tae-hyung, Güney Koreli şarkıcı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    6- Lucien Laviscount, İngiliz aktör

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    5- Keung To, Hong Konglu şarkıcı ve oyuncu

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    4- Chris Hemsworth, Avustralyalı oyuncu

    Fotoğraf: AP
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    3- Timothée Chalamet, Amerikalı-Fransız oyuncu

    Fotoğraf: AA
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    2- Hyunjin, Güney Koreli şarkıcı ve dansçı

    Fotoğraf: Instagram
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Türk isimler kaçıncı sırada?

    1- Henry Cavill, İngiliz oyuncu

    Fotoğraf: AP

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