Brezilya'nın Amazon Ormanları'nda yaklaşık 22 yıldır tek başına yaşayan bir yerlinin yeni çekilmiş görüntüleri yayınlandı. "Dünyanın en yalnız adamı" olarak bilinen adam, diğer kabile üyelerinin öldürülmesi sonucu yalnız kalmıştı. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen adamın görüntüleri, Brezilya hükümetinin yerli halklarla ilgili çalışan FUNAI vakfı tarafından çekildi.

NEDEN GÖRÜNTÜLENDİ?

"Dünyanın en yalnız adamı" FUNAI tarafından 1996 yılından beri takip ediliyor.

Yerlinin Brezilya'nın kuzeybatı eyaletlerinden Rondonia'da yaşadığı bölgenin koruma alanı olmaya devam edebilmesi için, yerli adamın yaşadığının kanıtlanması gerekiyor.

Yaklaşık 4 bin hektarlık alanın çevresinde özel çiftlikler ve yasa dışı olarak ormansızlaştırılmış alanlar bulunuyor. Ancak, hayatını tehlikeye atmamak için, yerlinin yaşadığı bölgeye girmek yasak.

Brezilya anayasasına göre, yerlilerin toprak hakkı bulunuyor.

Kabilelerin yaşam hakkını savunan Survival International'dan Fiona Watson, Brezilya hükümetinin FUNAI'nin bütçesinde kısıntıya gittiğine ve tarımla uğraşan iş insanlarının Kongre üzerinde güç sahibi olduğuna dikkat çekiyor ve "Ülkede yerlilerin haklarına büyük bir saldırı söz konusu" diyor.

Watson bu nedenle video 'röntgencilik' gibi görünse de yerlinin görüntülenmesinin, adamı koruma anlamında önemli olduğunu belirtiyor.

YERLİ ADAM HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Çok az şey.

Hakkında birçok araştırma yapılan, makale yayınlanan bu adam hakkında ABD'li gazeteci Montel Reel'in "Kabilenin son üyesi: Amazon'daki yalnız adamı korumanın efsanevi serüveni" adlı bir kitabı bile bulunuyor olsa da, yerli adam hakkında çok az şey biliniyor.

Yerli adamın şu ana kadar dış dünyadan kimseyle iletişime geçmediği düşünülüyor, yerli adam "iletişim kurulmamış" sınıfında bulnuyor.

Üyesi olduğu 6 kişilik grup 1996'da çiftçilerin saldırısına uğradığında, bir tek o hayatta kalmıştı.

Kabilesinin ismi ve hangi dili kullandığı da bilinmiyor.

Brezilya basını yıllar boyunca yerliden "Çukur adam" olarak bahsetti çünkü, muhtemelen hayvan avlamak ya da saklanmak için, açtığı büyük çukurlarla biliniyor.

Geçmişte arkasında kamıştan yapılmış kulübeler ve reçineden yapılma fener, ok gibi aletler de bırakmıştı.

ÖNCEDEN GÖRÜNTÜLENEBİLMİŞ MİYDİ?

FUNAI'nin gözlem seyahatine katılan bir belgeselci tarafından sadece flulaştırılmış bir fotoğrafı mevcuttu.

FUNAI bölge direktörü Altair Algayer, yerli adam için "Çok iyi görünüyor, avlanıyor, papaya ve mısır yetiştiriyor" dedi. Yerli adamın sağlıklı görünmesine çok sevindiklerini ve şaşırdıklarını belirtti.

FUNAI izole yerlilerle ve kabilelerle iletişime geçmemeye özen gösteriyor, iletişime geçildiği zaman olumlu tepkilerle karşılaşmak pek mümkün olmuyor. Söz konusu yerli adam da daha önce önüne çıkan insanlara ok atarak iletişime geçek istemediğini belli etmişti.

Bölgeyi ziyaret etmiş olan Fiona Watson "Yerli adam çok şiddet dolu bir deneyim yaşadı ve dış dünyayı çok tehlikeli bir yer olarak görüyor" dedi.

NEDEN TEHLİKE ALTINDA?

Yerli adamın yaşadığı ormanın etrafına yapılan yol bölgenin değerlenmesini sağlamış ve iş insanlarının bölgeye olan talebinin artmasına neden olmuş.

İş insanlarının yanı sıra, çiftçiler ve yasa dışı ağaç kesenler de yerli adamın yaşadığı bölgeye göz dikmiş durumda. FUNAI yetkilileri kendilerinin bile yasa dışı gruplar tarafından tehdit edildiğini söylüyor.

HAlA DIŞ DÜNYAYLA İLETİŞİME GEÇEN KABİLELER VAR

Survival International'a göre Brezilya'daki Amazon ormanlarında hâlâ dış dünyayla hiç iletişime geçmemiş kabileler var.

Yetkililer dış dünyayla iletişime geçmemelerinin yerliler için daha iyi olduğunu söylüyor. Bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu tahmin edilen yerli kabileler için grip gibi hastalıklar bile öldürücü olabiliyor.

Watson "Aslında yerli adamla ilgili hiçbir şey bilmeye ihtiyacımız yok ama o kaybettiklerimizin -muazzam insan çeşitliliğinin- bir sembolü" diyor.

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