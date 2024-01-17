Dünyanın en yaşlı köpeği olarak bilinen Bobi'ye soruşturma

Dünyanın en yaşlı köpeği olarak bilinen Bobi'ye soruşturma

Dünyanın en yaşlı köpeği olarak bilinen Bobi'ye soruşturma Portekiz'in Leiria kentine bağlı Conqueiros köyünde bir bekçi köpeği olan Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'dünyanın en yaşlı köpeği' olarak kayıtlara geçmişti. Ancak köpeğin rekoru askıya alındı

Guinness Dünya Rekorları, Portekiz'in Leiria kentine bağlı Conqueiros köyünde bekçi köpeği olan Bobi'ye 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanını vermişti. Ancak geçtiğimiz yıl ölen köpeğin unvanının tekrar gözden geçirildiği bildirildi.

31 yaşında olduğu bildirilen bekçi köpeği Bobi, sahibi Leonel Costa ile birlikte Portekiz'in Conqueiros köyündeki bir çiftlikte yaşıyordu.

Köpek, geçtiğimiz şubat ayında dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği ve gelmiş geçmiş en yaşlı köpek olarak ilan edilmişti.

Ancak hayvanseverler onun küçükken beyaz patileri olduğunu, öldüğünde ise kahverengi patileri olduğunu tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında unvanı Guinness Dünya Rekorları tarafından askıya alındı.

Guinness Dünya Rekorları AP'ye yaptığı açıklamada, "İncelememiz devam ederken, tüm bulgularımız tamamlanana kadar hem yaşayan en yaşlı köpek hem de gelmiş geçmiş en yaşlı köpek rekor unvanlarını geçici olarak durdurmaya karar verdik" dedi.

Köpeğin sahibi ise iddiaları yanıtsız bıraktı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.