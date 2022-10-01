İnşaat sektöründe yaşanan gelişmelerin mimariyle buluşması sonucunda ortaya çıkan binalardan bazıları yükseklikleri ile diğer yapıları geride bırakıyor. Tarih boyunca en yüksek bina yarışındaki zirve yapıları sizler için haberimizde derledik. İşte yükseklik korkunuzu tetikleyecek birbirinden estetik ve tasarım harikası olan dünyanın en yüksek 15 binası...