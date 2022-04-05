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Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri: Cape Flora Krallığı

Türkiye yüz ölçümünün 10'da biri kadar alan kaplayan Cape Flora Krallığı, 9 bin 600'den fazla bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor

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  • 01
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatı ucunda yer alan ve Türkiye yüz ölçümünün 10'da biri kadar alanı kaplayan Cape Flora Krallığı, dünyanın en yoğun bitki çeşitliliğine sahip bölgelerden biri olma özelliği taşıyor.
  • 02
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından 2004'te 'olağanüstü evrensel değer' kabul edilerek, dünya mirası listesine alınan bölge, dünyanın 6 flora krallığından en küçüğü.
  • 03
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    Diğerlerine kıyasla çok dar kabul edilen 78 bin kilometrekarelik alanda, 9 bin 600'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapan Cape Flora, dünyanın en yoğun bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden kabul ediliyor.
  • 04
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    5,5 milyon kilometrekarelik alanda 40 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapan Güney Amerika'nın Amazon bölgesi dahi, bitki çeşidi yoğunluğu bakımından Güney Afrika'nın Cape Flora bölgesinin gerisinde kalıyor.
  • 05
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    Öte yandan Cape Flora Krallığı, Afrika'nın bitki türü zenginliği açısından da büyük önem taşıyor. Afrika yüz ölçümünün yüzde 0,5'inden daha az alanı temsil eden bu bölge, aynı zamanda kıta florasının yüzde 20'sini oluşturuyor.
  • 06
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    BÖLGEDEKİ TÜRLERİN YÜZDE 69'U YALNIZCA BURADA YETİŞİYOR

    Akdeniz tipi iklimin hakim olduğu bölgede yetişen bitki türlerinden önemli bir bölümünü, yerel Afrikaans dilinde ince çalı anlamına gelen fynbos isimli çalı türleri oluşturuyor. UNESCO'ya göre bölgedeki 9 bin 600 bitki türünden yüzde 69'u endemik türler olup, gezegende yalnızca bu bölgede yetişiyor.
  • 07
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    Bu nadir türler arasında, Güney Afrika'nın simge çiçekleri olan kral protea ve kırmızı desa türleri de bulunuyor.
  • 08
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    1700'DEN FAZLA TÜR YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA 

    Hakemli bilimsel dergi South African Journal of Botany'de yayımlanan makaleye göre, bölgede yer alan Cape Town şehrindeki nüfustan kaynaklı etkenler, Cape Flora Krallığı'ndaki birçok bitki türünü tehdit ediyor.
  • 09
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    Buna göre, kent çevresinde yetişen 3 bin 250 bitki türünden 13'ünün halihazırda nesli tükenmiş durumda olup, acil önlem alınmazsa 85 kadar bitki türünün daha yakında yok olacağı tahmin ediliyor. UNESCO'ya göre bölgenin tamamında yetişen 9 bin 600'den fazla türden 1736'sı tehdit altında bulunurken, 3 bin 87 tür de koruma endişesi altında bulunuyor.
  • 10
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    Eteklerinde Cape Town'un kurulu olduğu Masa Dağı'nın doğusunda yer alan Kirstenboch Botanik Bahçesi, bu zengin flora krallığının en nadide türlerini görmek isteyen ziyaretçiler için eşsiz fırsat sunuyor.
  • 11
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    Dağın eteklerinde yaklaşık 1300 dönüm arazi üzerine kurulu parkı ziyaret edenler, bir yandan zengin bitki çeşitliliğini yakından tanıma fırsatı bulurken, diğer yandan alternatif rotalarıyla keyifli bir doğa yürüyüşünün tadını çıkarıyor.

     
  • 12
    Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri

    Şehir merkezine arabayla yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki bu parka giriş ücreti 2022 itibarıyla yabancı turistler için 210 rand (yaklaşık 210 lira).

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