Axiom Space Dünya'ya dönüş canlı yayını: Alper Gezeravcı uzaydan dönüşü nasıl izlenir?
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ve ekibi uzay yolculuğunun sonuna geldi. Axiom Space Ax-3 Misyonu kapsamında ISS'de çeşitli bilimsel deneyler yapıldı. 14 gün süren bu tarihi yolculuk 3 Şubat'ta sona eriyor. Bugün 17:50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Veda Töreni" düzenlenecek. Bu ana ortaklık etmek isteyenler "İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaydan dönüşü nasıl ve hangi kanaldan izlenecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Axiom Space ile uzaydan Dünya'ya dönüş canlı yayını...
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu ekibi uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 20 Ocak'ta Türkiye saati ile 13.42'de kenetlendi. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 3 Şubat'ta dönecekler. Peki, İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan dünyaya dönüşü nasıl izlenecek? İşte, canlı yayın izleme ekranına ilişkin detaylar...
DRAGON KAPSÜLÜYLE DÖNECEKLER
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, yarın (3 Şubat 2024) Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor. Ayrıca bugün Ax-3 ekibi için uğurlama töreni düzenlenecek. Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.
UZAYDAN DÖNÜŞ VEDA TÖRENİ NASIL İZLENECEK?
Axiom Space şirketi aralarında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 Misyonu astronotlarının bugün TSİ 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenecek törenle veda edeceğini açıkladı. Tören, televizyon kanallarında yayınlanmayacak ve internetten canlı izlenebilecek.
AXIOM SPACE DÜNYA'YA DÖNÜŞ CANLI YAYIN
AA'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor. Ekibin İstasyon'dan ayrılışı Axiom sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.
13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ
Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Son olarak söz konusu deneylerle ilgili yaptığı açıklamada Gezeravcı şu bilgileri verdi:
"Deney konularımız biyoloji, fizik, tıp ve genetik alanlarında farklı disiplinleri içeriyor. TÜBİTAK bünyesinde hazırlanan 'gMetal' deneyimiz var. Kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklar ile akışkan ortam arasında homojen karışım oluşturulmasının yerçekimine etkisini araştırıyoruz. Tıp alanında uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz deneyimiz var. Burada radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyoruz.