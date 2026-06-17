Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Duran, AP raporundaki Mavi Vatan ve yargı ifadelerine tepki gösterdi

        Duran, AP raporundaki Mavi Vatan ve yargı ifadelerine tepki gösterdi

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki göstererek, raporda yer alan değerlendirmelerin ideolojik yaklaşımlar ve çarpıtılmış bilgilerle hazırlandığını belirtti. Duran, Mavi Vatan, Kıbrıs meselesi ve Türk yargısına yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 21:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Duran'dan AP Raporuna Ret

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye ilişkin raporuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Duran, raporun Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmadığını belirterek, “Avrupa Parlamentosu’nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı raporunu en sert şekilde reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

        TARAFLI RAPOR VURGUSU

        Duran, raporda Mavi Vatan’a ilişkin yer alan değerlendirmelerin dayanaksız ve hakkaniyetsiz olduğunu belirtti. Yunanistan’ın maksimalist taleplerine destek verilmesini ve Kıbrıs meselesinde sergilenen tutumu eleştiren Duran, bu yaklaşımın raporun taraflı hazırlandığını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

        DİYALOG DEĞİL AYRIŞMA

        Açıklamasında terör örgütleri ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açıldığını savunan Duran, söz konusu anlayışın yapıcı diyaloğa değil, ayrışmaya hizmet ettiğini ifade etti.

        Duran, Türk yargısına yönelik değerlendirmelere de tepki gösterdi. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamların ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan siyasi nitelikli ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirten Duran, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürüttüğünü vurguladı.

        YAPICI YAKLAŞIM

        Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesi gerektiğini belirten Duran, Avrupa Parlamentosu çevrelerine ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine ise hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimseme çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 17 Haziran 2026 (İsrail Lübnan'da Gazeteciyi Vurdu)

        Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Rümeysa'nın katillerine ceza yağdı. Özgür Özel'den olağanüstü Kurultay hamlesi. İsrail Lübnan'da gazeteciyi vurdu. Anlaşma imzalandı, Hürmüz açıldı. İsrailli Bakan Ben-Gvir'e vize engeli. Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor. İran'lı futbolcuya tek girişli vize. Sef...
        #Burhanettin Duran
        #ap raporu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam