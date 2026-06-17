Duran, AP raporundaki Mavi Vatan ve yargı ifadelerine tepki gösterdi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye ilişkin raporuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Duran, raporun Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmadığını belirterek, “Avrupa Parlamentosu’nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı raporunu en sert şekilde reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

TARAFLI RAPOR VURGUSU

Duran, raporda Mavi Vatan’a ilişkin yer alan değerlendirmelerin dayanaksız ve hakkaniyetsiz olduğunu belirtti. Yunanistan’ın maksimalist taleplerine destek verilmesini ve Kıbrıs meselesinde sergilenen tutumu eleştiren Duran, bu yaklaşımın raporun taraflı hazırlandığını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

DİYALOG DEĞİL AYRIŞMA

Açıklamasında terör örgütleri ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açıldığını savunan Duran, söz konusu anlayışın yapıcı diyaloğa değil, ayrışmaya hizmet ettiğini ifade etti.

Duran, Türk yargısına yönelik değerlendirmelere de tepki gösterdi. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamların ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan siyasi nitelikli ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirten Duran, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürüttüğünü vurguladı.

YAPICI YAKLAŞIM

Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesi gerektiğini belirten Duran, Avrupa Parlamentosu çevrelerine ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine ise hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimseme çağrısında bulundu.