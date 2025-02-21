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        Haberler Gündem Politika Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı: “Öncelik eşimin sağlığı, ek süre olursa devam” | Son dakika haberleri

        Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı: “Öncelik eşimin sağlığı, ek süre olursa devam”

        CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini, eşinin rahatsızlanması nedeniyle yarıda bıraktı. Habertürk'e açıklamada bulunan Çiçek, "Ek süre verilirse imza toplamaya devam edeceğim." dedi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 21.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:13
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        Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı
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        CHP'de ön seçim takvimi işliyor. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

        EN AZ 20 MİLLETVEKİLİNİN İMZASI GEREKİYOR

        Başvuru yapmak için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sayının birkaç katına ulaştı.

        “EK SÜRE VERİRLESE İMZA TOPLAMAYA DEVAM EDECEĞİM”

        Aday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk’e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

        İMAMOĞLU BUGÜN BAŞVURU YAPACACAK

        İmamoğlu'nun da bugün öğleden sonra avukatı aracılığıyla başvuru yapacağı öğrenildi. Cumartesi günü ise, ön seçimde yarışacak isim veya isimler genel merkez tarafından açıklanacak. 23 Mart’ta ise yaklaşık bir buçuk milyon CHP üyesi sandık başına giderek oyunu kullanacak.

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