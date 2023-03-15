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Dursun Özbek: Ağustos, eylül gibi Kemerburgaz'a taşınacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısında açıklamalar yaptı ve Ağustos-Eylül 2023'te Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacaklarını açıkladı. Mecidiyeköy, Florya ve Büyükçekmece projelerine dair bilgiler de veren Özbek ayrıca stadın yanında 62 dönümlük araziyi de 49 yıllığına kiraladıklarını duyurdu

Dursun Özbek: Ağustos, eylül gibi Kemerburgaz'a taşınacağız
HABERTURK.COM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu mart ayı olağan toplantısında açıklamalar yaptı. Mecidiyeköy Projesi'nden yaklaşık 1,5 milyar TL'lik gelir elde edeceklerini duyururken Florya Projesine dair son detayları da paylaştı. Büyükçekmece, Galatasaray Adası ve Riva'daki durumu da anlatan Özbek ayrıca Nef Stadyumu'nun yanında bulunan 62 dönümlük araziyi de üst kullanım hakkıyla birlikte 49 yıllığına kiraladıklarını belirtti. Özbek'in açıklamaları şöyle:

GALATASARAY ADASI

Galatasaray Adası, 1957'de kulübe kazandırıldı. O günden, bugüne kadar da herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış. Her şey akışına bırakılmış, sonuçta da başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Ada'yı hizmetinize kısmen açtık. Ayrıca Ada'nın imar planları için çalışma yaptık. Bir hafta sonra askıdan inecek ve ruhsatlı olarak Galatasaray Spor Kulübü'ne uzun yıllar hizmet edecek konuma getireceğiz.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKACAĞIZ"

Hedefimiz Bankalar Birliği anlaşmasından en uygun koşul ve anda çıkmak. Yarın çıkacağız demiyorum. Florya Projesi'nden elde edeceğimiz geliri, bu amaç için kullanıp kalanı bloke edeceğiz. Kulübün geleceğini bu gelirle yaratacağız.

MECİDİYEKÖY PROJESİ

Mecidiyeköy Projesi, Galatasaray'ın 'motor projesi' Galatasaray'ın yolunu açacak, uzun yıllara taşıyacak projelerin anası. Geçen yıllarda otel olarak projelendirilmişti, değişen koşullarda bugün rezidans yapılıp satılması suretiyle çok büyük fayda sağlayacak.

Mecidiyeköy Projesi, 1+1, 2+1, 3+1 olmak üzere 186 rezidans dairesinden oluşuyor. Bölünebilir olduğu için de üç veya dört tane ticari alan var. Her ikisi de çok kıymetli. Lansmanda yüzde 70'e yakın kısmını sattık. Ulaştığımız rakamlar hakkında bilgi verilecek.

FLORYA PROJESİ

Bizim Florya'da tapulu 20 dönüm arazimiz vardı. 40 dönümlük araziyi de 1.1 milyar TL'ye satın aldık. Florya'da bir bağışçının uzun yıllar kullanıma verdiği 20 dönümlük araziyle birlikte toplamda 80 dönümlük bir proje yapmaktayız. 60 dönüm imara açık, 20 dönüm ise Metin Oktay Tesisi'nin bir kısmını orada tutma marifetiyle spor alanı olarak kalacak.

40 dönümlük araziyi alırken iki projeyi birlikte anlattık. Bankalar Birliği anlaşmasına göre normalde böyle bir projeyi yapma şansımız yok. Mecidiyeköy Projesini, Bankalar Birliği'ne giderek konsorsiyuma geliri anlattık. Bankalar Birliği'ne "Bizi finanse edin, Florya'daki 40 dönüm arsayı satın alalım. Buradan gelecek büyük meblağ ile de size olan borcumuzu ödeyeceğiz ve anlaşmadan çıkacağız" dedim.

"FLORYA, BORCUMUZU ÖDEDİKTEN SONRA 20-25 SENEMİZİ DİZAYN ETME İMKANI SAĞLAYACAK"

Bugünkü cari fiyatlarla çarpanları siz koyun, ortaya çıkacak fon Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunu ödedikten sonra 25-30 senesini dizayn etme imkanı sağlayacak. Fonun kullanım şartlarını da anlattık, her isteyen istediği gibi kullanamayacak.

KEMERBURGAZ PROJESİ

Kemerburgaz'da eklentileriyle 130 dönümlük arazimiz var. Çalışmalara başladık. Ağustos, eylül gibi tamamlayıp Florya'daki yerleşkeyi Kemerburgaz'a taşıyacağız. Galatasaray'ın kendine yakışan tesislere kavuşması lazım. Florya, bizim ismimize yakışmıyor. Burayı yapanlara teşekkür ederim, 30 yıl önce yapıldı ve en gözde tesisti ancak sonrasında bir çivi bile çakılmadı. Artık Galatasaray'a yakışır bir tesis inşaatına başladık. Amacımız sezon sonuna yetiştirmek ve Florya'dan buraya taşınmak.

"RİVA'DAN 2 MİLYAR TL GELECEK"

"Riva projemiz var, her hafta gidiyorum ve takip ediyorum. Riva'da 135-140 tane bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. Maliyet artışı bizi ilgilendirmiyor. 2 Milyar TL üzerinde bir gelirimiz olacak. Malzeme fiyatı artışı olması halinde, bu rakam giderek yukarıya çıkacak."

YENİ PROJEYİ AÇIKLADI!

"Stadımızın yanında Vadi İstanbul'a doğru inen 62 dönümlük arazi var. Galatasaray Kulübü olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına bu araziyi kiraladık. Bu proje de Kemerburgaz gibi Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yer alacak. Buna yürekten inanıyorum. Amatöre, salon sporlarına, yüzmeye bir proje hazırlayacağız. Stadın yanında modern bir tesis olacak."

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