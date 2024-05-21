Dursun Özbek, Ali Koç ile Erden Timur arasında yaşanan gerilimi anlattı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi sonrası yaşananlarla ilgili Florya'da basın toplantısı düzenledi.

Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşadıkları olayı aktarması sosyal medyada gündem oldu.

Dursun Özbek: "Anlatmak istiyorum. Müsaade edersen anlatacağım."

Erden Timur: "Siz bilirsiniz de anlatmayın, ne diyeyim başkanım."

Dursun Özbek: "TFF'de bir toplantıdayız. TFF başkanı, ben yanında, Ali Bey diğer tarafta, Erden ben yanımda. 20 tane kulüp başkanları, TFF yetkilileri var. Bir olay oldu, olayın niteliğini hatırlamıyorum. Ali Bey şiddetle kalktı, Erden'e parmağını sallayarak, yanlışsam düzeltebilir misin, sen söyle."

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Erden Timur: "Ne dediğini tam hatırlamıyorum, şey dedi herhalde. Bir kişiye dikkat et öyle bir şey dedi."