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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Amacımız ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek

        Dursun Özbek: Amacımız ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek

        Galatasaray Teknoloji AŞ'nin Tatilsepeti altyapısıyla hayata geçirdiği GStatil'in tanıtımı, Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        "Amacımız ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek"

        Galatasaray Adası'nda düzenlenen organizasyona, başkan Dursun Özbek'in yanı sıra Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de katıldı.

        Burada açıklamada bulunan Özbek, "Bugün burada Galatasaray'ımız adına önemli bir proje olan GStatil'in tanıtım toplantısında bir aradayız. Galatasaray, 120 yılı aşkın tarihi boyunca yalnızca sahada değil ortaya koyduğu vizyonla Türk sporuna yön veren bir kulüp olmuştur. Bu mirası geleceğe taşırken kulübüme daha rekabetçi bir yapıya kazandırmak için çalışıyoruz. GStatil, bu vizyonun adımlarından biridir." diye konuştu.

        Galatasaray markasını seyahat dünyasına taşıdıklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:

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        "Bu proje sadece bir ticari girişim değildir. Bu sayede taraftarlarımız tatil planlarını yaparken, iş seyahatlerini organize ederken Galatasaray ile olan bağlarını güçlendirmeye devam edecektir. Her tercihle kulüplerine katkı sağlayacaklardır. Bugün spor kulüplerinin başarısı yalnızca saha sonuçlarıyla ölçülmüyor. Yeni gelir alanları yaratmak, markanızı hayatın farklı alanlarına taşıyabilmek büyük önem taşıyor. GStatil bu stratejimizin önemli halkalarından biridir. Amacımız Galatasaray'ın ekonomik bağımsızlığını daha da güçlendirmek ve elde edeceğimiz kaynakları yeniden sportif başarıya dönüştürmektir. Tüm taraftarlarımız, üyelerimiz ve camiamızı bundan sonraki seyahat planlarında GStatil'i tercih etmeye davet ediyorum. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

        Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ise şöyle konuştu:

        "Elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum. Her zaman yanınızdayım. Galatasaray 4 kez üst üste Süper Lig şampiyonu oldu. Bu yalnızca başarı değil bir azim hikayesi. Tüm Galatasaray camiasını içtenlikle ve gönülden tebrik diyorum. Galatasaray, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın saydığı köklü bir spor kulübü. Sarı-kırmızı renklerin Avrupa'da ve dünyada dalgalandığını gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Her Galatasaraylı hak ettiği tatili, hak ettiği paraya yapsın istiyoruz. Tera Holding olarak sporu, futbolu seviyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Organizasyon, konuşmaların ardından GStatil'in tanıtım videosunun gösterimiyle sona erdi.

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