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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek ameliyat oldu - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek ameliyat oldu

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki problem nedeniyle ameliyat oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 20:36 Güncelleme: 18.01.2025 - 20:36
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        Dursun Özbek ameliyat oldu
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        Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in ameliyat olduğunu açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.

        Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

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