Dursun Özbek ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki problem nedeniyle ameliyat oldu.
Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in ameliyat olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.
Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."