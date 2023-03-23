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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 21 gün hak mahrumiyeti, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ise 200 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, PFDK, başkan Dursun Özbek'e kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, başkan Ali Koç'un ise kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle 200 bin lira para cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Disiplin Kurulu, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun ise basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 52 bin lira ile cezalandırılmasına hükmetti.