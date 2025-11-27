Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Galatasaray'ı aşağı çekmeye çalışıyorlar - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Galatasaray'ı aşağı çekmeye çalışıyorlar

        1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği "İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı. Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Rakiplerimiz, Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, onu aşağı çekmeye çalışıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 20:13 Güncelleme: 27.11.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray'ı aşağı çekmeye çalışıyorlar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından düzenlenen "İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        RAMS Park'ta düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, başkan yardımcısı Mehmet Cibara, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve Galatasaray Kulübünde geçmiş yıllarda yönetim kurulu üyeliğini yapmış merhum İsmail Sarıkaya'nın ailesi katıldı.

        Fotoğraf yarışmasının, bundan sonra 1905 GSYİAD'da başkanlık yapmış rahmetli İsmail Sarıkaya'nın adıyla düzenleneceği açıklandı.

        REKLAM

        Yarışmada foto muhabiri Önder Gülen ilk sırayı aldı. Ali Kemertaş ikinci, Murat Akbaş da üçüncü oldu.

        Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Hakan Akgün ile Serhat Çağdaş, mansiyon ödülüne layık görüldü. Adem Kabayel, Fatma Erdoğan, Ali Kemertaş, Gökhan Büyük, Kadircan Dilli ve Uğur Şenpire de mansiyon ödülü aldı.

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 23 senedir bu yarışmanın düzenlendiğini kaydederek, "Bu yarışma, Galatasaray Kulübü için önemli. Derece alan fotoğraflara baktım. Her birinin içerisinde ayrı ayrı mesajlar var. İçinde duygusal olanlar da var, keyifli olanlar da var. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki performansının çok iyi tasvir edildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflardan bir tanesini çok beğendiğini aktaran Özbek, "Değerli futbolcumuz Victor Osimhen'in etrafında 5 tane rakip oyuncu var. O, ortada kalmış ama mücadelesini bırakmamış. Sergilediği mücadelenin büyüklüğünü yansıtan bir fotoğraf. Galatasaray Kulübü olarak sergilediğimiz mücadelede de benzer bir davranış içindeyiz. Rakiplerimiz, Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, onu aşağı çekmeye çalışıyor. Kişilerden bağımsız olarak fotoğrafın bunu ifade ettiğini düşündüm." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        1905 GSYİAD'ın, kuruluşundan itibaren Galatasaray'a çok büyük destek verdiğini vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın büyümesi ve bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamız ve sevgi iklimi içinde olmamız ile alakalı. Galatasaray Kulübünün başkanı olarak bu iklimin devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise bu yılkı törenin her zamankinden çok daha anlamlı ve hüzünlü olduğunu belirterek, "GSYİAD'ın kıymetli başkanlarından merhum İsmail Sarıkaya'yı temmuz ayında kaybettik. Camiamızın önemli isimlerinden olan İsmail başkanımızın kaybı, hepimizi derinden sarstı. Başkanımızın anısını yansıtmak, mirasını onurlandırmak, ona olan sevgi ve saygımızı göstermek için bu yarışmayı onunla yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

        Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da yarışmaya bu yıl da sponsor oldukları için çok mutlu olduklarını aktararak, "Bu yıl yarışmanın, Galatasaray camiasının değerli ismi İsmail Sarıkaya'nın ismiyle düzenlenmesi, etkinliğe ayrı bir anlam yükledi. Kendisini saygıyla anıyorum." dedi.

        İsmail Sarıkaya'nın oğlu Kerem Sarıkaya, 1905 GSYİAD'ın ailesi için çok önemli olduğunu aktararak, "Doğduğumdan beri Galatasaray ile iç içeyim. 1905 GSYİAD'ın yaptığı değerli işleri görerek büyüdüm. Bu yarışma, babam için çok özeldi. Bu yarışmanın babamın adıyla düzenleneceği için gururluyuz." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor