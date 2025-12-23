Dursun Özbek, MCT Technic fabrikasını ziyaret etti

Galatasaray Kulübü yönetimi ile Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, isim sponsoru MCT Technic'in İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ndeki üretim tesislerini ziyaret etti.

Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları, teknik ekip ve yöneticileri katıldı. MCT Technic tarafında ise Kurucu Hacı Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz hazır bulundu.

Tesis turu kapsamında MCT Technic'in yerli mühendislik altyapısıyla geliştirdiği NOx sensörleri ve çevre teknolojileri alanındaki üretim süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Dursun Özbek, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "MCT Technic'in yerli üretim kabiliyetini ve çevre teknolojileri alanındaki çalışmalarını yerinde görmekten memnuniyet duyduk. İş birliğimizin, sporun birleştirici gücünü toplumsal fayda üreten alanlarla buluşturan güçlü bir örnek olmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacı Yılmaz ise Özbek ve kulüp yöneticilerini ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti aktararak, "Bu ziyaret, sürdürülebilirlik ve çevre teknolojileri odağındaki çalışmalarımızın daha geniş kitlelerle buluşması açısından kıymetlidir." şeklinde görüş belirtti.

Ziyaret, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi