Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek istiyoruz

Sporun ve sanatın buluştuğu 'Yeni Nesil Aile' lansmanında, davetliler diziden özel sahneleri ilk kez izleme fırsatı buldu. Davete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı.

Burada konuşan Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazandıkları Liverpool maçına çok sevindiğini belirterek, "Çok iyi hazırlanmıştık ve çok sevindik.