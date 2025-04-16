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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen... - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen...

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla gittiklerini belirterek, "Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen dimdik şekilde hedefimize ilerliyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:08
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        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
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        Galatasaray Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Tüm üyelerimizi 23 Nisan’da Florya’ya düzenleyeceğimiz etkinliğine davet ediyorum. Artık Florya’yı bırakıyoruz, Kemerbugaz’a kısmen taşındık. A takım için bitti. Aynı zamanda Florya’ya veda partisi gibi organize edeceğiz. Kemerburgaz’da da hoş geldin parti yapmayı düşünüyoruz. Sizlerin katılımıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

        Riva’daki arazide yeni müteahhitle çalışmaların devam edeceğini belirten Özbek, "Sözleşmeler yeniden yapıldı. Galatasaray, yapılan bu yeni sözleşmelerle çok önemli mali getiriye sahip olacak" şeklinde konuştu.

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        "TESİSLEŞMEYİ TAMAMLAMAMIZ LAZIM"

        Başkan Özbek, tek amaçlarının Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri en doğru şekilde kullanıp, kulübü geleceğe en güçlü şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu değerleri her toplantıda sizlere anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray’ın gerçekten dünyaca ünlü çok iyi tanınan spor markası olması ayrıca sivil toplam kuruluşu özelliğine de sahip olması, bu değerlerin önümüzdeki 100 yıllara taşınması açısından büyük önem kazanıyor. Tesisleşme bizim olmazsa olmazımızı. Eğer spor kulübüysek, Türkiye’yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak tesislerimizi yapmamız lazım. Bunun için ben ve arkadaşlarım büyük çaba sarf ediyoruz. Özelikle futbol tesislerimiz modern tesisleri oldu. Hakikaten bize çok yakıştı. Sıra salon sporlarına geldi. Hep beraber Galatasaray’a yapacağımız en büyük hizmet, yönetimleri bu konuda destekleyerek, tesisleşmeyi tamamlamamız lazım. Galatasaray’ın önümüzdeki yıllarını bugünden hazırlamamız gerekiyor."

        "ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZ İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FINAL FOUR'A KALDI"

        Basketbolda ve voleybol takımlarının aldığı sonuçlar hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Erkek basketbol takımımız, tarihimizdeki ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde Final-Four’a kaldı. Bu akşam da erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe’ye karşı ilk maçı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp, adını finale yazdıracağından son derece eminim. Yarı final serisinde hepimizi gururlandıran, altın setle kaybeden kadın voleybol takımımız ise yarın akşam 3.’lük mücadelesine başlayacak. Hafta sonu evimizde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, şampiyonluk için son maçına çıkacak. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Söz verdiğimiz gibi üstüne koya koya gidiyoruz. Daha önemlisi ise bunu ayağımızı yorgana uzatarak gidiyoruz. İnşallah ihtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sürdürülebilir şekilde sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en üst sıralarında yerini kuvvetlendirecek" açıklamasında bulundu.

        "TÜM ENGELLEMELERE, TÜM ALGI ÇALIŞMALARINA RAĞMEN DİMDİK ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

        Futbol takımının Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla gittiğini vurgulayan Özbek, "Camiamızın çok sevdiği bir mottomuz var, 'Mayıslar bizimdir' diye. Bu mayısa da çok fazla bir şey kalmadı. Çok kısa sürede 'Mayıslar bizimdir' mottosuna layık olacağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm engellemelere, tüm algı çalışmalarına rağmen dimdik şekilde hedefimize ilerliyoruz. Üyelerimizden, taraftarlarımızdan takımımıza sonuna kadar destek vermelerini rica ediyorum. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Yapılmak istenen tüm gergin ortamlara rağmen biz sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam ediyoruz. Galatasaray bir şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bir kulüp hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır. Sonuna kadar hak ettiği, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla taraflı, tarafsız her sporseverin takdirini de kazanmıştır. Bu yüzden Galatasaray’ın başarıları, Türk insanına mutluluk, huzur ve umut verir. Galatasaray’ın ülkemizi yurt dışında temsil ettiği her an, işte bu umudun yansımasıdır. Galatasaray, yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman 85 milyon Türk insanının onun arkasında olduğu hep gördük. Kulübümüzün tavrı, duruşu öyle olduğu için bu 85 milyon arkamızda olmuştur. Kopenhag’da aldığımız UEFA Kupası bunun en büyük göstergesidir. Ülkemizin insanlarının nasıl sevdiğini hafızalarımızda tazeleyelim. Sürekli gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum, bu ülke futbolu, bu ülke insanı sırf bir şampiyonluk kazanmak için yapmak istediğiniz bu ortamdan artık çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerinizden, kazanmak uğruna yaptığınız ahlaki açıdan sorunlu hareketlerden artık vazgeçin. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı artık yerine getirin. Sahaya dönün, orada kazanmaya, bizi orada yakalayıp, geçmeye çalışın. Üyelerimiz ve taraftarımızın desteğiyle 25. şampiyonluğumuzu kazanıp, 5. yıldızımızı takacağız. Buna yürekten inanıyorum. Tüm Galatasaraylıları sahamızda cuma günü oynayacağımız Bodrum FK maçına davet ediyorum. Önemli bir maç. Herkesi maça bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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