Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen...

Galatasaray Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Tüm üyelerimizi 23 Nisan’da Florya’ya düzenleyeceğimiz etkinliğine davet ediyorum. Artık Florya’yı bırakıyoruz, Kemerbugaz’a kısmen taşındık. A takım için bitti. Aynı zamanda Florya’ya veda partisi gibi organize edeceğiz. Kemerburgaz’da da hoş geldin parti yapmayı düşünüyoruz. Sizlerin katılımıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Riva’daki arazide yeni müteahhitle çalışmaların devam edeceğini belirten Özbek, "Sözleşmeler yeniden yapıldı. Galatasaray, yapılan bu yeni sözleşmelerle çok önemli mali getiriye sahip olacak" şeklinde konuştu.

REKLAM "TESİSLEŞMEYİ TAMAMLAMAMIZ LAZIM" Başkan Özbek, tek amaçlarının Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri en doğru şekilde kullanıp, kulübü geleceğe en güçlü şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu değerleri her toplantıda sizlere anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray’ın gerçekten dünyaca ünlü çok iyi tanınan spor markası olması ayrıca sivil toplam kuruluşu özelliğine de sahip olması, bu değerlerin önümüzdeki 100 yıllara taşınması açısından büyük önem kazanıyor. Tesisleşme bizim olmazsa olmazımızı. Eğer spor kulübüysek, Türkiye’yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak tesislerimizi yapmamız lazım. Bunun için ben ve arkadaşlarım büyük çaba sarf ediyoruz. Özelikle futbol tesislerimiz modern tesisleri oldu. Hakikaten bize çok yakıştı. Sıra salon sporlarına geldi. Hep beraber Galatasaray’a yapacağımız en büyük hizmet, yönetimleri bu konuda destekleyerek, tesisleşmeyi tamamlamamız lazım. Galatasaray’ın önümüzdeki yıllarını bugünden hazırlamamız gerekiyor."

"ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZ İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FINAL FOUR'A KALDI" Basketbolda ve voleybol takımlarının aldığı sonuçlar hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Erkek basketbol takımımız, tarihimizdeki ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde Final-Four’a kaldı. Bu akşam da erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe’ye karşı ilk maçı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp, adını finale yazdıracağından son derece eminim. Yarı final serisinde hepimizi gururlandıran, altın setle kaybeden kadın voleybol takımımız ise yarın akşam 3.’lük mücadelesine başlayacak. Hafta sonu evimizde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, şampiyonluk için son maçına çıkacak. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Söz verdiğimiz gibi üstüne koya koya gidiyoruz. Daha önemlisi ise bunu ayağımızı yorgana uzatarak gidiyoruz. İnşallah ihtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sürdürülebilir şekilde sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en üst sıralarında yerini kuvvetlendirecek" açıklamasında bulundu.